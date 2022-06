Comment arrêter l’engrenage des massacres dans l’est de la RDC? © belga image

Publié chez Couleur livres, l’ouvrage « Le Cri muet des collines » nous plonge dans l’est de la République démocratique du Congo où la guerre tourne en boucle.



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Voici le contenu inséré d'un réseau de médias sociaux qui souhaite écrire ou lire des cookies. Vous n'avez pas donné la permission pour cela.

Depuis une trentaine d’années, des groupes rebelles sèment la désolation dans l’est de la République démocratique du Congo. La recrudescence des attaques du groupe M23 l’illustre une nouvelle fois. Malgré des millions de victimes, quasi aucun responsable n’a été jugé. Seuls les instigateurs du génocide au Rwanda en 1994, année de basculement de la région, l’ont été. Dans Le Cri muet des collines (1), un ouvrage collectif, les auteurs tentent de tracer des pistes pour que la souffrance des victimes, sur fond de pillage des ressources naturelles, ne reste plus impunie.

Enquêtes publiées

Ainsi, ils rappellent que des enquêtes ont déjà répertorié des massacres. Parmi elles, le rapport Mapping, relatif à la période entre 1993 et 2003. Lors de la remise de son prix Nobel de la paix en 2018, le docteur Mukwege avait appelé à le sortir des tiroirs de l’ONU. «Cette enquête nomme explicitement des victimes, des lieux, des dates, mais élude les auteurs», avait-il déclaré. Ces propos visaient notamment l’armée du Rwanda voisin, accusée d’avoir commis des massacres de civils en pourchassant les génocidaires au Congo.

Ce rapport, à la portée bien plus générale, n’a toutefois jamais été suivi d’effets, à cause de ses sources imprécises et de ses assertions non vérifiables, parfois dictées par une hostilité antirwandaise. L’ouvrage évoque aussi la piste des commissions vérité et réconciliation. Mais que faire lorsque les accords de paix se font sur le dos de la justice? Quand des Etats tiers sont impliqués? Pour en finir avec l’impunité au Congo, il faudra une bonne dose de courage politique. Et beaucoup de moyens.