Alerte jaune aux fortes précipitations ce samedi: les niveaux de sept cours d’eau wallons continuent de monter

La Belgique fait face à d’importantes précipitations samedi. Plusieurs cours d’eau ont été placés en phase de préalerte de crue.

Les niveaux de sept cours d’eau wallons continuaient de monter samedi matin, alors que la Belgique fait face à d’importantes précipitations pouvant atteindre 25 à 40 l/m2, voire 50 l/m2 par endroits. La Dendre et ses affluents, la Sennette, le Canal Charleroi-Bruxelles, la Senne et ses affluents, la Dyle et ses affluents, la Haute Sambre et ses affluents ainsi que l’Eau d’heure et ses affluents sont en phase de préalerte de crue samedi matin, selon le portail officiel de la Région wallonne consacré à l’hydrométrie.

Pour l’ensemble des cours d’eau évoqués, la Région note que les débits continuent leur progression ascendante.

Au niveau de la Dendre, dans le nord-est du Hainaut, les seuils d’alerte, qui impliquent un impact sur les infrastructures et les riverains, pourraient être atteints samedi en milieu de journée/fin d’après-midi.

Du côté de la Sennette et du Canal Bruxelles-Charleroi, la Région n’exclut pas que les seuils d’alerte puissent être atteints ce samedi en milieu de journée. Elle note toutefois que les zones d’inondation temporaires disposent toujours de capacités de stockage. Le constat est le même pour la Senne et ses affluents.

Les débits restent sous le seuil de préalerte au niveau de la Dyle et de ses affluents, en Brabant wallon. Des débordements localisés mais sans gravité sont toutefois possibles.

Plus au sud, la Haute Sambre et ses affluents ont franchi le seuil de préalerte et continueront leur ascension. En l’état actuel des prévisions, les seuils d’alerte ne devraient pas être atteints au cours des 24 prochaines heures. Non loin de là, l’Eau d’heure et ses affluents voient également leurs débits monter et le seuil de préalerte devrait être atteint samedi vers la mi-journée. Les seuils d’alerte ne devraient pas être atteints.

De façon générale, la Région wallonne appelle à la plus grande prudence aux abords des cours d’eau.

L’alerte jaune à la pluie émise par l’Institut royal météorologique (IRM) est en vigueur jusqu’à 14h.