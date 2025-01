Qu’est-ce qu’une «bombe météorologique», ce phénomène à l’origine de la tempête Eowyn qui va toucher l’Europe?

La tempête Éowyn va toucher les îles Britanniques à partir de vendredi matin, causant des rafales de vent jusqu’à 200 km/h. Son intensité remarquable est due au phénomène de «bombe météorologique».

Alerte rouge dans les îles Britanniques. L’Irlande du Nord et une grande partie de l’Ecosse sont placées en vigilance maximale dès vendredi matin en raison d’une tempête exceptionnelle. Baptisée Éowyn par le service national de météorologie, elle devrait entraîner des rafales de vent jusqu’à 200 km/h et des vagues jusqu’à 15 mètres de hauteur, poussant les écoles et plusieurs entreprises à garder portes closes.

Cette tempête d’une intensité rare s’explique notamment par le phénomène de «bombe météorologique», caractérisée par une chute brutale de la pression. «Pour parler de « bombe », il faut une baisse de 24 hectopascals (hPa) ou plus en l’espace de 24 heures», précise Pascal Mormal, météorologue à l‘Institut royal météorologique (IRM).

Belfast et Dublin moins touchées

Un seuil atteint dans le cas de l’Irlande, où la pression devrait passer de 970 hPa jeudi midi à 940 hPa vendredi à l’aube. Une mesure extrêmement basse pour l’Hémisphère Nord, et surtout pour l’Europe occidentale. «En moyenne, la pression tourne autour des 1013 hPa, explique Pascal Mormal. Au-delà de 1.013, on entre dans des conditions anticycloniques, et en-dessous, dans des conditions dépressionnaires. Et plus la pression est basse et creuse au centre de la dépression, plus les vents sont violents.»

Si, lors de typhons ou de cyclones tropicaux en Asie du Sud-Est, la pression peut chuter sous les 900 hPa, c’est presque impossible en Europe. La tempête Éowyn appartient dès lors à la catégorie des phénomènes exceptionnels sur le Vieux Continent. «Là où le vent va souffler, il risque de causer des dégâts assez considérables, avertit le météorologue. Ces rafales violentes pourraient atteindre les 200 km/h à proximité des terres, ce qui est loin d’être banal. Même pour l’Irlande qui est beaucoup plus coutumière de ce vent soutenu que nos régions du Benelux, car elle est à l’avant-garde de toutes les dépressions en provenance de l’Océan vu sa position géographique.» Heureusement, les rafales les plus puissantes devraient toucher des zones peu peuplées et épargner les régions de Belfast ou Dublin, se réjouit Pascal Mormal.

Bombe météorologique: et en Belgique?

De par son intensité, Éowyn se fera également ressentir ailleurs en Europe. Et notamment en Belgique, mais dans des proportions plus limitées. «Les conséquences ne seront pas trop importantes chez nous, rassure l’expert de l’IRM. On peut tout de même s’attendre à de grosses rafales de vent, qui pourraient atteindre jusqu’à 80 km/h à la Côte.» Des valeurs qui s’apparentent plutôt à un «bon petit coup de vent» qu’à une véritable tempête.

«Ce ne sera rien comparé à ce qu’on a connu en 1999, lors du passage des tempêtes Lothar et Martin, qui avaient dévasté l’Europe d’Ouest en Est lors de la période Noël», rappelle Pascal Mormal. Éowyn se rapprochera par contre de «l’Ouragan de 1987», une tempête violente qui avait touché la Bretagne et les îles Britanniques à la mi-octobre.