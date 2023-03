Vincent Van Peteghem: « Peu de chances qu’une nouvelle crise bancaire éclate en Belgique »

Il y a peu de chances qu’une nouvelle crise bancaire éclate en Belgique, alors que les marchés financiers s’inquiètent de la faillite de deux banques américaines et des problèmes de Credit Suisse, a déclaré le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) samedi sur Radio 1.

Nous avons encore de mauvais souvenirs de la crise financière de 2008, mais des mesures ont été prises pour améliorer la solvabilité des banques, renforcer les réserves ainsi que le système de dépôt et de garantie », a expliqué le ministre.

La direction du Credit Suisse doit rencontrer le régulateur suisse ce week-end afin de trouver des solutions pour la banque, victime d’une semaine noire en Bourse. La banque centrale suisse (BNS) lui a prêté 50 milliards de francs (50,4 milliards d’euros) pour redonner de l’oxygène à l’établissement zurichois et rassurer les marchés.

Vincent Van Peteghem indique suivre la situation de près, avec la Banque nationale et la Banque centrale européenne, mais il ne s’attend pas à des conséquences négatives pour les banques belges, même si une institution systémique comme le Credit Suisse venait à faire faillite. « On ne peut jamais prédire qu’il n’y aurait pas d’impact, mais aujourd’hui le risque est très faible. Nous avons vu un certain nombre de banques faire faillite pendant la crise financière, mais nous devons également reconnaître que des mesures ont été prises pour rendre les banques plus fortes et plus résilientes. »