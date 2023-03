Tensions chez Delhaize: « Le blocage est total, la mobilisation se poursuit »

Les risques de perte d’emplois sont réels pour plus de 9.000 travailleurs. C’est pourquoi, le #WalGov a rencontré la direction et les syndicats. Nous restons à disposition pour jouer le rôle de médiateur et réitérons notre soutien aux travailleurs et familles concernés! #Delhaize pic.twitter.com/SKDhIOqHjm