Taux d’épargne: « Les banques ne prennent pas conscience de leur rôle sociétal »

Le ministre de l’Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) a demandé à l’Autorité belge de la Concurrence (ABC) de procéder à un examen approfondi des différents services proposés par le secteur bancaire.

Le vice-Premier ministre et ministre de l’Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) a fait cette demande « en vue de proposer de meilleurs services à des prix compétitifs, notamment au sujet des taux d’intérêt des comptes d’épargne« .

Le vice-Premier socialiste souhaite également que le gouvernement fédéral prenne des mesures immédiates pour continuer à augmenter le taux des comptes d’épargne. « Nous avons déjà de nombreuses mesures pour améliorer les services bancaires. Mais la faiblesse des taux sur les comptes d’épargne montre que les banques ne prennent pas totalement conscience du rôle sociétal qui leur est demandé. D’autres mesures doivent être prises. Des pistes de solution devront être trouvées à l’issue de la mission que j’ai confiée à l’Autorité de la Concurrence », souligne le ministre dans un communiqué.

Le 25 mai dernier, le PS avait déjà fait part de ses intentions, au gouvernement, de saisir l’Autorité belge de la Concurrence sur la problématique de l’épargne. Dans la foulée, une réunion exploratoire a eu lieu avec l’ABC afin de définir les contours de sa mission.

« Je voudrais insister sur ceci : le travail confié à l’ABC ne pourra pas se substituer à la marge de manœuvre du gouvernement. Les socialistes continuent de plaider en son sein pour imposer des taux d’intérêt plus élevés en faveur des épargnants, mais également pour prendre des mesures afin de faire baisser le coût des frais de dossier des crédits hypothécaires et le coût du paiement électronique. Le cadre légal existant le permet », conclut le vice-Premier ministre et ministre de l’Economie Pierre-Yves Dermagne (PS).

Afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires avant la fin de cette législature, une proposition de plan d’actions est attendue au plus tard pour la fin du mois d’octobre.