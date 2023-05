Les banques belges disent merci à votre épargne: une manne de 8,4 milliards tombée du ciel

Selon l’économiste Paul De Grauwe (London School of Economics), « les banques belges réalisent un profit énorme, à hauteur de 8,4 milliards d’euros par an, uniquement grâce aux transferts de la Banque nationale. A cet égard, il est invraisemblable qu’elles n’augmentent pas les taux d’intérêt sur l’épargne ».

Paul De Grauwe, les banques belges doivent-elles augmenter les taux d’intérêt sur l’épargne ?

Bien sûr. Les banques belges profitent de l’épargne de façon incroyable. Elles reçoivent une rémunération de 3,25% sur les dépôts qu’elles détiennent à la Banque centrale européenne. Et de facto à la Banque nationale de Belgique, car l’arrangement est valable pour toute la zone euro. On dénombre 260 milliards d’euros de dépôts des banques à la BNB, qui sont rémunérés à 3,25%. C’est considérable. Car ce sont des comptes à vue, pour lesquels il n’y aucun risque.

En contrepartie, les dépôts d’épargne ont des taux d’intérêt ridiculement bas. Les banques belges réalisent un profit énorme, à hauteur de 8,4 milliards d’euros. Uniquement grâce aux transferts de la Banque nationale. Pour la zone euro, on parle de 130 milliards de transferts de toutes les banques nationales vers le système bancaire. Ce sont des chiffres invraisemblables.

Ces profits de la banque nationale devraient être transférés au trésor – et donc au gouvernement. Mais comme la BNB fait des pertes, il n’y a plus de transfert. En contrepartie, on a un transfert massif vers les banques commerciales. Ces dernières refusent de hausser les taux d’intérêt. C’est quand même hallucinant !

Selon vous, les banques ont donc la capacité d’augmenter largement les taux d’intérêt sans se mettre en danger ?

Tout à fait. Elles ont une manne gigantesque qui tombe du ciel. C’est relativement récent, puisqu’il y a un an, ces taux de rémunération sur les dépôts étaient de 0%, voire même légèrement négatifs. Aujourd’hui, on est à 3,25% et il se peut que la BCE hausse encore les taux d’intérêt, à 3,5% par exemple. Ce qui augmenterait encore le transfert que les banques belges reçoivent.

Actuellement quel serait le taux d’intérêt juste, selon vous ? On doit se rapprocher du taux de la BCE ?

Je crois que les banques peuvent facilement se permettre de hausser le taux d’intérêt sur les dépôts d’épargne à 1,5%, voire 2%. Un pourcentage qui leur laisse une marge encore très large, sur laquelle ils font des profits. Il faut se rendre compte qu’il s’agit de profits pour lesquels les banques ne doivent rien faire, aucune analyse de risque.