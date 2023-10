Salaires: une augmentation de 1,49% pour un demi-million d’employés

L’augmentation des salaires des travailleurs de la commission paritaire 200, soit un demi-million d’employés, s’élèvera à 1,49% l’année prochaine, selon les prévisions de SD Worx. Le chiffre exact ne sera connu qu’à la fin de cette année.

La hausse des salaires résulte de l’indexation automatique liée à l’augmentation du coût de la vie. « Selon les prévisions, l’augmentation des salaires des travailleurs de la CP 200 sera de 1,49%« , explique Jean-Luc Vannieuwenhuyse, expert juridique chez SD Worx.

« On observe donc un retour à la normale par rapport à l’indexation importante de l’année passée. » En janvier, les salaires des employés ont augmenté de 11,08% en raison d’une inflation record.

L’inflation est retombée à 0,36% en octobre, son niveau le plus bas depuis janvier 2021, mais l’indice pivot a été dépassé ce mois-ci pour la première fois depuis novembre 2022. « Cela signifie que les allocations sociales et les salaires des travailleurs d’un certain nombre d’entreprises du secteur social, comme les hôpitaux, les gardes d’enfants, les centres de rééducation, les soins à domicile et les entreprises de travail adapté, augmenteront de 2% en novembre« , ajoute l’expert. « Les flexi-jobbers seront également impactés par le dépassement de l’indice pivot et donc indexés en novembre. »