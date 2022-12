Retrait au distributeur : quels tarifs appliquent les banques ? Et où encore retirer ? (carte)

Certaines banques facturent le passage par un distributeur hors de leur réseau. Les détenteurs d’un compte digital notamment, doivent débourser en moyenne 0,50 euro par retrait.

Où encore retirer de l’argent ? Les banques ferment leurs guichets les uns après les autres (voir la carte interactive ci-dessous), plus rapidement que les Batopins (ces distributeurs « neutres », censés les remplacer) ne sont installés sur le territoire. Bancontacts plus rares… mais aussi plus chers ? Jeudi, Sudinfo a rappelé que les retraits réalisés dans les Batopins étaient parfois facturés 0,50 centimes la transaction. Ce qui avait déjà fait bondir Test-Achats.

Une pratique qui est loin d’être isolée. Plusieurs établissements facturent, dans certains cas, le passage à l’automate. Une machine qui, rappelons-le, engendre des coûts pour la banque. « Il y a les frais liés à la location de l’emplacement, les frais de gestion, de sécurité, sans compter les taxes régionales », détaille Valéry Halloy, le porte-parole de BNP Paribas Fortis. Qui facture quoi ?

Les comptes online bon marché visés

Commençons par les bonnes nouvelles. Dans certains établissements, le retrait d’argent dans les ATM belges reste un service entièrement gratuit. C’est le cas chez BNP Paribas Fortis (quel que soit votre compte) et pour sa filiale 100% digitale, Hello Bank ! Pas de frais non plus du côté d’Argenta. Et c’est à peu près tout. Ailleurs, il faut souvent passer à la caisse. Surtout si vous bénéficiez d’un compte bon marché. Chez Belfius d’abord, pour tous les comptes, les retraits sont gratuits dans les automates de la banque et ceux du réseau Batopin (réseau d’automates « neutres », donc, chapeauté par les quatre grandes banques du pays). Par contre, si vous détenez un compte Beats Pulse (le seul compte à vue gratuit de la banque) et que vous effectuez un retrait dans un distributeur appartenant à une autre banque, les frais s’élèvent à 0,50 euro. Les clients qui possèdent un compte payant (Beats New et Beat Star) ne déboursent rien, quel que soit l’ATM.

Trois retraits offerts chez ING

Même principe et même tarif pour les détenteurs d’un compte online Crelan Basic ou d’un compte start2bank d’AXA Banque (lui aussi en ligne). Chez KBC/CBC, les détenteurs du compte gratuit Base KBC paient eux aussi 0,50 euro pour des billets retirés hors réseau, mais cette fois aussi dans les distributeurs Batopin. Enfin, ING propose une autre formule encore. Vous avez le droit à trois retraits gratuits par mois (réseau et hors réseau) via l’ING Lion Account, puis ces derniers passent à 0,50 euro, même dans les distributeurs de la banque . Pas de frais de retrait pour le compte vert (plus cher).

Une solution alternative : les supermarchés

Si vous n’avez pas de distributeurs près de chez vous (ou que vous n’avez pas envie de payer le retrait), tout n’est pas forcément perdu. De nombreux supermarchés (mais aussi, parfois, de petits commerces) offrent en effet la possibilité d’augmenter le montant de votre ticket de caisse et de récupérer du cash en échange. « Nous avons même constaté une augmentation de cette pratique en 2021 », note Hanne Poppe, la porte-parole de Colruyt. Montant moyen retiré : 64 euros. Chez Delhaize, le service est même automatiquement proposé lorsque vous passez par les caisses automatiques. Il y a toutefois une condition, évidemment : réaliser au moins un achat dans le magasin. D’autre part, le montant est limité : à 100 euros en caisse traditionnelle et à 40 euros via les selfscan chez Delhaize, à 250 euros chez Colruyt.