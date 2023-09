Testachats demande la mise en place d’un nouveau compte d’épargne à taux unique minimum

Testachats propose aux ministres compétents la création d’un nouveau compte d’épargne, sans prime de fidélité et à taux unique minimum. Le but poursuivi est de limiter le décalage entre le taux dont les banques profitent et celui qui profite aux épargnants.

Testachats demande la création d’un nouveau compte d’épargne, sans prime de fidélité et à taux unique qui dépendra du taux auquel les banques peuvent elles-mêmes prêter de l’argent à la Banque centrale européenne (BCE). L’organisation de consommateurs a adressé cette recommandation aux ministres compétents et leur a demandé une entrevue, indique-t-elle mardi, à la veille de son audition en commission à la Chambre.

Alors que les banques peuvent déposer leurs liquidités à la BCE à un taux de 4% désormais, la rémunération moyenne des comptes d’épargne n’atteignait quant à elle que 0,49% en juillet, constate Testachats, qui avait lancé une pétition ayant recueilli plus de 12.000 signatures jusqu’à présent.

Si plusieurs banques ont bien relevé leurs taux sur leur compte d’épargne, ce relèvement a jusqu’ici surtout porté sur la prime de fidélité, fait remarquer l’organisation de consommateurs. Or la nouvelle prime, plus élevée, ne s’applique que progressivement aux avoirs en compte, et est en outre soumise à conditions, souligne-t-elle. Elle n’est accordée que de 12 mois en 12 mois et, si un épargnant retire son argent entre-temps, il perd le droit à la nouvelle prime.

« La prime de fidélité permet en fait aux banques de mettre en avant un taux élevé tout en sachant qu’en moyenne, elles offriront moins« , éclaire la porte-parole de Testachats, Julie Frère. « A titre d’exemple, lorsque la rémunération des comptes d’épargne ne dépassait pas le taux minimum légal (0,11%), les statistiques de la Banque nationale révèlent qu’en réalité, le taux réellement offert ne dépassait pas 0,09%, soit pratiquement 20% en moins qu’escompté. Cette situation perdure aujourd’hui. »

L’organisation, qui sera entendue mercredi à la Chambre, propose dès lors la création d’un nouveau compte d’épargne réglementé, remplaçant la formule actuelle. Celui-ci prévoirait un taux unique, sans prime de fidélité, qui vaudrait sur un montant maximum à déterminer par le législateur. Le taux minimum serait fixé en fonction de celui auquel les banques peuvent elles-mêmes prêter de l’argent à la BCE, moins 1% afin d’éviter la situation actuelle de décalage entre le taux dont les banques profitent et celui dont elles font profiter les épargnants, détaille Testachats.

L’organisation de consommateurs a adressé ses recommandations aux ministres compétents et demandé une entrevue pour discuter des pistes concrètes de solutions.