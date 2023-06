Taux d’intérêt: l’épargnant a le pouvoir de changer de banque, rappelle De Croo

Le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) s’est exprimé au sujet de la hausse des taux d’intérêt des comptes d’épargne, ce mardi à la Chambre.

Le Premier ministre, Alexander De Croo, se réjouit de voir les premiers mouvements dans le monde bancaire dans la direction d’une augmentation des taux d’intérêt des comptes d’épargne. Il a répété mardi son message dans cette matière, au parlement: si le marché ne fonctionne pas comme il le devrait, « nous ferons en sorte qu’il fonctionne ».

La semaine passée, Belfius a annoncé un relèvement de ses taux, suivi par Keytrade, Deutsche Bank et aujourd’hui Vdk.

« Je vois qu’il y a un mouvement. Le consommateur doit réaliser quel est son pouvoir: il peut faire des choix et déplacer son épargne vers des banques qui offrent un taux d’intérêt plus élevé. C’est quelque chose qui peut être fait facilement », a-t-il dit mardi en commission de la Chambre en réponse à des questions de Peter De Roover (N-VA) et Marco Van Hees (PTB).

Aux yeux du PTB, le mouvement demeure toutefois bien timide alors que la Banque centrale européenne a augmenté ses taux directeurs il y a déjà plusieurs mois.

A gauche, plusieurs partis réclament une intervention plus forte de l’Etat. « Combien de mois allez-vous attendre? Les faits sont têtus: le marché ne marche pas », a affirmé M. Van Hees.

Chez les écologistes, les arguments du Premier ministre passent mal aussi. « Votre salaire ou votre pension sont payés sur un compte, vous avez des domiciliations et des ordres permanents. Peut-être êtes-vous aussi lié par un prêt hypothécaire ou une épargne pension. Le fait que ce soit toute une histoire de changer de banque, c’est précisément la raison pour laquelle la concurrence ne fonctionne pas », a souligné le député Dieter Van Besien (Ecolo-Groen).

Les Verts, comme les socialistes, ont déposé une proposition de loi qui impose un taux protégé, équivalent au taux des obligations d’Etat belges, sur les premiers 10.000 euros d’épargne.