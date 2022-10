Sept astuces pour économiser sur ses frais de chauffage

Par la crise énergétique qui court, les frais de chauffage peuvent faire mal au portefeuille. Il existe néanmoins quelques astuces pour économiser et tenter de diminuer le plus possible sa facture. En voici sept.

1. Purger ses radiateurs

Idéalement, les radiateurs doivent être purgés au moins une fois par an, voire tous les six mois. Votre consommation de chauffage s’en trouvera réduite de 8 à 12%. Le rendement d’un radiateur rempli de bulles d’air est en effet moins important. Dans la même veine, n’hésitez pas à les dépoussiérer, avec le même objectif d’améliorer leur rendement.

2. Diminuer la température d’un degré

Qu’on se chauffe au gaz ou au mazout, chaque degré en moins au thermostat permet une économie d’énergie de 7%. Si on se base sur la consommation moyenne de gaz d’un ménage – 17 000 kWh/an – au prix de 0,30 euro/kWh, passer de 20°C à 19°C signifie un gain de 357 euros par an. De quoi se motiver à enfiler un pull pour supporter la (petite) différence de chaleur. Vous vous chauffez au mazout? Pour une consommation annuelle de 2 000 litres à 1,39 euro/litre (prix au 10 octobre), l’économie sera d’environ 195 euros.

3. Calorifuger ses tuyaux

En transitant de la chaudière aux radiateurs par les canalisations, l’eau chaude peut perdre jusqu’à 20% de sa chaleur. Cette déperdition équivaut, selon les experts en énergie, à la consommation d’une ampoule LED de 60 watts fonctionnant en continu. Une telle ampoule consomme, en moyenne, par an, 109,5 kWh. Soit, à hauteur de 0,50 euro/kWh, 54,75 euros. Pour ne plus perdre inutilement cet argent, pensez à entourer vos tuyaux d’une gaine d’isolation ou de bandes de mousse isolante.

4. Poser un réflecteur derrière les radiateurs

Réfléchir la chaleur de son radiateur (grâce à un film d’aluminium ad hoc) pour qu’elle se diffuse davantage à l’intérieur de la pièce plutôt que vers un mur (mal isolé) qui donne vers l’extérieur réduit les pertes de chaleur de 70%, soit une économie d’environ 60 euros par an, selon Engie (10 euros par radiateur). Attention, ce conseil est valable pour les radiateurs dans lesquels circulent de l’eau. Pas les radiateurs électriques qui pourraient provoquer un risque de surchauffe.

5. Placer un boudin de porte

Plus de 40% des Belges en utiliseraient. Un outil d’isolation bon marché qui peut faire gagner près de 150 euros de chauffage, selon Ecoconso.

6. Détartrer sa chaudière

Eliminer le tartre qui encrasse progressivement le réseau de chauffage peut finir par rapporter gros. Un détartrage permet en effet de réaliser 10 à 30% d’économie d’énergie, d’améliorer le débit d’eau chaude et de diminuer son temps d’attente, enfin d’augmenter la longévité de l’installation. L’opération est recommandée tous les dix ans mais un entretien régulier de la chaudière permet aussi d’éliminer le tartre à temps. Autre manière de se libérer de ce souci, l’installation d’un adoucisseur d’eau.

7. Entretenir régulièrement sa chaudière

Tous les ans (mazout et bois), tous les deux (gaz, Bruxelles) ou trois ans (gaz, Wallonie), entretenir sa chaudière permet une économie jusqu’à 100 euros par an pour une famille moyenne. Et jusqu’à cinq fois moins de pannes.