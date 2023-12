Pierre-Yves Dermagne veut supprimer la prime de fidélité des comptes d’épargne

Le ministre de l’Économie Pierre-Yves Dermagne (PS) demande l’application d’un taux unique sur l’épargne, relate L’Echo samedi. Le système actuel, qui permet aux banques d’octroyer à l’épargnant une prime de fidélité, serait abandonné.

« Nous souhaitons aboutir à la suppression de la distinction entre taux de base et prime de fidélité liée aux comptes d’épargne réglementés, afin de permettre aux consommateurs de comparer plus aisément les offres de produits d’épargne entre et au sein des différentes banques, et de mieux faire usage de leur mobilité pour faire jouer la concurrence », explique M. Dermagne.

Dans un rapport récent sur le secteur bancaire, qualifié d’ »oligopole » dominé par les quatre grandes banques, l’Autorité belge de la concurrence (ABC) recommandait la suppression de la prime de fidélité.

C’est dans le cadre du suivi des recommandations de ce rapport que le ministre de l’Économie met sur la table cette proposition.