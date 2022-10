Pellets: comment bénéficier de la prime de 250 euros?

Le gouvernement va accorder une prime aux consommateurs de pellets. Qui peut en bénéficier, et comment?

Une « prime pellets »: combien?

Le gouvernement fédéral prévoit des primes énergie pour soutenir les ménages: 135 euros pour le gaz et 61 euros pour l’électricité. Dans leurs aides, les politiques avaient inclu les consommateurs de mazout et de propane, mais avait jusqu’à présent délaissé les pellets. Le tir sera désormais rectifié. « C’est un peu comme le chèque mazout », nous confirme le cabinet de la ministre de l’Energie Tinne Van Der Straeten. « Ceux et celles qui n’ont pas droit à la prime gaz ou mazout et qui se chauffent aux pellets pourront demander une prime de 250 euros.«

Qui y a droit?

Pour obtenir la prime réservée aux consommateurs de pellets, vous devez remplir deux conditions. Premièrement, il faut utiliser uniquement les pellets pour chauffer votre résidence principale, nous précise Benoit Gerkens, conseiller économique à la Creg. Vous devrez sans doute prouver que vous vous chauffez bien aux pellets, avec un justificatif à la clé, comme une facture, ainsi que commander vos pellets en vrac ou sur palette à l’adresse de votre domicile.

Attention: la prime pellets ne peut être combinée avec le chèque mazout. Vous ne devez par ailleurs pas bénéficier de réduction liées au gaz.

Le gouvernement n’a pas encore communiqué sur les démarches et la mise en oeuvre de cette prime, mais devrait le faire prochainement.

Investir dans un poêle à pellets, toujours une bonne idée?

Malgré la hausse importante du prix des pellets, cette solution de chauffage reste significativement plus intéressante que le gaz. En revanche, la facture annuelle d’une installation au pellets se rapproche de celle d’une chaudière à mazout, comme le montrent les simulations de Wikipower.

A noter toutefois que le chauffage aux pellets est d’une part bien plus écologique que celui au mazout, et que la hausse des prix des pellets, essentiellement due à la forte demande, semble davantage conjoncturelle (et donc provisoire) que celle du mazout.