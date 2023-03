Envisagez-vous de bâtir ou de rénover? Sans aucun doute. Sinon, vous ne liriez pas ce magazine. Pareil projet relève du défi. Vous trouverez ci-dessous, par ordre alphabétique, des facteurs plus ou moins bien connus auxquels vous serez confronté tôt ou tard.

Aides vertes

L’Union européenne veut limiter au maximum les carburants fossiles. L’année dernière, pour la première fois, l’UE a produit plus d’électricité grâce aux éoliennes et à l’énergie solaire qu’au gaz. Si vous voulez utiliser de l’énergie verte, vous entrez en ligne de compte pour différentes primes pour rénover. Découvrez-les sur le site energie.wallonie.be.

Bible des travaux

Le cahier des charges reprend toutes les spécifications et les exigences de votre projet de construction. C’est la bible pour toutes les parties concernées par la construction. Le cahier des charges permet d’effectuer les travaux comme convenu, en respectant les budgets et les délais déterminés. Il comporte une partie technique descriptive et fournit la liste des matériaux et techniques à utiliser.

Chauffage central

Cette installation vous fournit de l’eau chaude. Une installation de qualité, bien entretenue, vous permet d’épargner de l’énergie et des frais. Lors de votre achat, tenez compte de l’efficacité de la chaudière, de sa capacité et du type de carburant. Le prix d’une nouvelle installation varie de 3.000 à 7.000 euros. Le site chauffage-info.be vous informe sur les avantages et inconvénients de tous les types de carburant.

Diminution des coûts

L’isolation de la toiture est obligatoire pour toutes les habitations. Une isolation de qualité est cruciale pour diminuer la facture énergétique. Il est donc très intéressant d’isoler le toit de manière optimale, en dépassant les normes en vigueur. Vous pouvez obtenir une prime.

Entrepreneur

L’entrepreneur commence par étudier la faisabilité de votre projet puis établit son budget et achète les matériaux requis avant de réaliser la construction. Durant tout le trajet, il/elle suit l’exécution de votre projet et coordonne les différents aspects et corps de métier: architectes, ingénieurs, électriciens… L’entrepreneur veille à la bonne exécution de tous les travaux, dans l’ordre et en respectant votre budget.

Fondations

Les fondations sont la base de votre habitation. Elles en supportent le poids et préviennent les affaissements, les fissures et les éboulements. Il existe différents types de fondations: directes, en bandes, sur pilotis ou sur plaques. Un ingénieur vous conseille le type de fondations adéquat après examen du terrain.

Isolation

Après celle du toit, une autre série d’isolation, tout simplement parce qu’elle est nécessaire pour économiser l’énergie. Vous pouvez vraiment tout isoler: les murs, les sols, les portes, les fenêtres, la cave, la véranda, le système de ventilation, les conduites et même les rideaux.

Juridique

Les paperasseries. Ne les perdez pas de vue car cela peut vous exposer à de mauvaises surprises. Vérifiez si votre projet nécessite un permis de bâtir ou d’environnement. Prêtez attention aux normes et prescriptions en matière de construction. Lisez attentivement ce que vous signez quand vous passez un contrat avec un fournisseur ou un entrepreneur.

Logement passif

Une habitation passive consomme extrêmement peu d’énergie. Comment? En appliquant de manière optimale toutes les techniques modernes: une isolation parfaite, des fenêtres à triple vitrage, une grande étanchéité qui rend quasi impossible toute perte de chaleur (avec un bon système de ventilation, bien sûr), des systèmes de chauffage efficaces comme une pompe à chaleur et des panneaux solaires.

Maître d’œuvre

Le maître d’œuvre est celui qui attribue les tâches à l’architecte et à l’entrepreneur. Il est aussi obligé de vérifier si l’entrepreneur a des dettes. C’est lui qui lance et accompagne votre projet. Le maître d’œuvre s’occupe des permis, veille à la sécurité du chantier. Il doit s’assurer que les travaux démarrent à temps.

Niveau S

Le niveau S détermine l’efficacité énergétique de l’extérieur de votre maison et donc dans quelle mesure il vous protège du froid en hiver et de la chaleur en été. Depuis l’année dernière, les nouvelles habitations doivent atteindre le niveau S28. Cette norme fait partie de la classification PEB, requise lors de l’introduction de tout permis d’urbanisme.

Nouvelle construction

Toute nouvelle construction s’accompagne de normes et d’obligations. Vous avez l’obligation d’utiliser une certaine quantité d’énergie renouvelable, vous devez installer une pompe à chaleur hybride, une citerne à eau de pluie et il vous est interdit d’installer une chaudière à mazout… Informez-vous bien!

Offre

Demandez toujours plusieurs devis auprès de différents fournisseurs pour chaque commande (électricité, eau, panneaux solaires, isolation…). Veillez à demander exactement les mêmes informations afin de pouvoir facilement comparer les prix et choisir l’option la moins chère ou la meilleure. Tenez compte de la validité des offres: suite à l’augmentation rapide du prix des matériaux, les fournisseurs peuvent assortir leur devis de délais très courts.

PEB

Le PEB est le certificat de performance énergétique. Il indique l’efficacité énergétique d’un bâtiment. Celle-ci va de la lettre A+ (très bonne) à F (très mauvaise). Il faut présenter un PEB pour toute habitation vendue ou mise en location. En 2023, si vous achetez une maison ou un appartement doté d’un PEB de E ou F, vous êtes obligé d’effectuer des rénovations afin d’obtenir un PEB de niveau D, au moins, endéans les 5 ans.

Pompe à chaleur

Que n’a-t-on écrit sur les pompes à chaleur, ces derniers temps? Nous ne pouvons pas l’omettre non plus. Il existe différentes sortes de pompes à chaleur: sol-eau, air-air et air-eau. Avant de choisir un modèle, veillez à bien isoler votre habitation et à disposer de suffisamment d’éléments de chauffage afin d’obtenir suffisamment de chaleur par grand froid (chauffage au sol, mural, radiateurs adaptés…) Si ce n’est pas le cas, préférez un modèle hybride, en combinaison avec une chaudière au gaz. A terme, vous pouvez toujours opter pour une pompe à chaleur à 100%. Le prix? Il varie en fonction du type de pompe. Demandez plusieurs devis.

Quick-wins

Vous pouvez facilement rendre votre habitation plus économe par des mesures simples. En voici trois qui sont rapidement rentables: remplacez vos anciennes ampoules par des LED, achetez un pommeau de douche économe (chauffer moins d’eau=consommer moins d’énergie) et investissez dans des appareils ménagers écoénergétiques. Ils sont un rien plus chers mais vous récupérerez très vite la différence.

Rénover

Remplacer votre chaudière peut vous permettre d’économiser beaucoup. Les nouvelles chaudières à condensation sont nettement moins énergivores que les anciennes. Vous pouvez économiser jusqu’à 10% tout en émettant moins de CO2. Pour épargner encore plus, ajoutez-y une source d’énergie renouvelable comme une pompe à chaleur ou un chauffe-eau solaire mais veillez d’abord à bien isoler votre habitation. Sinon, le rendement est limité.

Rafraîchissement passif

Il s’agit d’un système qui permet de refroidir le logement. Une sorte d’air conditionné mais beaucoup plus économe. Il limite les «pics» de température à l’intérieur. S’il fait très chaud dehors, votre maison sera aussi plus chaude que d’habitude. Il n’est généralement pas possible de régler la température pièce par pièce. L’avantage: c’est une petite installation qui consomme peu.

Soleil: capteurs ou collecteurs

On place les collecteurs sur le toit, comme les panneaux solaires. Ils convertissent la lumière du jour en chaleur. Reliés à un chauffe-eau solaire, ils chauffent l’eau du robinet, de la douche, alimentent le chauffage au sol… Un chauffe-eau solaire est toujours associé à un autre appareil, qu’il s’agisse d’un geyser, d’une chaudière ou d’une pompe à chaleur, afin de vous approvisionner en eau chaude à tout moment de la journée, durant toute l’année. Un chauffe-eau solaire destiné à un ménage de quatre personnes coûte environ 5.000 euros. C’est un investissement considérable mais il diminue de moitié les frais annuels liés à la production d’eau chaude. Etudiez l’orientation de votre toit (nord, est, sud, ouest? ) pour savoir où placer les collecteurs afin d’obtenir un rendement optimal.

Taxe d’enregistrement

Vous devez payer la taxe d’enregistrement lors d’un acte juridique comme la vente d’une maison. Vous achetez votre propre logement? Vous ne payez alors que 3% de droits d’enregistrement. Si vous vous engagez à effectuer une rénovation approfondie ou que vous démolissez l’habitation pour en reconstruire une nouvelle, la taxe n’est plus que de 1%.

U-Valeur

Si vous n’avez pas encore compris l’importance de l’isolation, c’est à la troisième fois qu’on reconnaît les maîtres! La valeur U est le coefficient de transmission thermique. Elle indique la qualité de l’isolation des murs, des châssis, du sol et du toit. Plus la valeur est basse, mieux c’est.

Vitrage à haut rendement

Oubliez le double vitrage. Le vitrage haut rendement est plus cher mais isole au moins deux fois mieux. Le vitrage HR+++ est un triple vitrage et c’est le summum. Chaque mètre carré de vitrage haut rendement permet d’économiser 25 litres de mazout ou 23 m3 de gaz par an par rapport à du simple vitrage.

Xperts

Voulez-vous mettre la main à la pâte? Ne soyez pas présomptueux et faites-vous conseiller par des experts. Etablissez un plan ensemble avant de vous retrousser les manches. Cela peut vous épargner un temps précieux et pas mal d’investissements.

Youtube

Vous seriez surpris du nombre de vidéos utiles qu’on peut trouver sur YouTube. Commet placer des conduites, couler une chape, maçonner… Attention: tout ce qui figure sur internet n’est pas nécessairement exact. Restez critique et ne suivez pas aveuglément toutes les instructions. Demandez d’abord conseil à des experts.