Pourquoi la facture d’énergie sera légèrement moins chère l’année prochaine

Bonne nouvelle pour les consommateurs. La partie de la facture d’énergie dédiée au financement de diverses obligations de service public sera légèrement moins onéreuse en 2024, selon des informations publiées lundi par la Creg, le régulateur fédéral de l’énergie, et Elia, le gestionnaire de lignes à haute tension en Belgique.

La Creg a approuvé les coûts de financement soumis par Elia pour les obligations de service public de l’année prochaine. Ces coûts ne concernent pas les tarifs facturés par Elia pour la construction et la gestion du réseau haute tension, qui augmenteront dans les années à venir.

Il s’agit plutôt des coûts qu’Elia supporte pour diverses tâches imposées par le gouvernement au gestionnaire du réseau, tels que l’achat et la vente de certificats verts ainsi la taxe pylône en Flandre, par exemple. Ceux-ci sont fixés chaque année et c’est à la Creg de juger s’ils sont justifiés.

Après l’approbation par le régulateur des coûts d’Elia, les ménages belges verront leur facture d’énergie s’alléger légèrement en 2024. Le gestionnaire a calculé que les suppléments, en Flandre, passeront d’environ 1,9 à 0,9 euro par mégawattheure. Pour un ménage moyen, cela représente une économie de 3 euros par an. Au sud du pays, les économies seront un peu plus importantes, avec une réduction du supplément de 11 euros à 6,3 euros, soit au moins 15 euros de moins par an pour un ménage moyen.