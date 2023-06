Lu, Côte d’Or, Philadelphia…: les produits Mondelez bientôt à nouveau disponibles chez Colruyt

Les livraisons des produits Mondelez avaient été interrompus dans les magasins du groupe Colruyt. La multinationale souhaitait augmenter ses prix. Un accord a été trouvé.

Au cours des « prochains jours et des prochaines semaines », des produits de la multinationale Mondelez seront à nouveau disponibles dans les rayons des magasins Colruyt et OKay, annonce le groupe de distribution basé à Hal. Les produits en question sont des marques Lu, Oreo, Milka, Belvita, Côte d’Or, Stimorol et Philadelphia.

Colruyt et Mondelez avaient confirmé, le 10 mai dernier, l’arrêt des livraisons de produits Mondelez dans les magasins du groupe Colruyt en raison d’un différend né d’une demande d’augmentation de prix de la part de la multinationale. « Les discussions entre Mondelez et Colruyt Group se sont poursuivies au cours des dernières semaines, après que Mondelez a souhaité revoir l’accord annuel de 2023 précédemment conclu. Ces négociations se sont déroulées dans une atmosphère constructive et nous pouvons aujourd’hui annoncer qu’un accord a été conclu et que les produits Mondelez retrouveront peu à peu le chemin de nos rayons », annonce le groupe Colruyt dans un communiqué.

Les détails de l’accord, dont Colruyt se dit très satisfait, n’ont pas été précisés.