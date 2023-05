Le groupe de supermarchés Colruyt est impliqué dans un conflit de prix avec le géant américain de l’alimentation Mondelez. Conséquence: certains rayons des magasins Colruyt et OKay sont vides.

Vous n’avez pas retrouvé votre chocolat préféré dans les rayons de chez Colruyt? Vous n’êtes pas le seul. Il n’y a actuellement plus de livraisons de produits Mondelez (Lu, Milka, Côte d’Or, Stimorol et Philadelphia) dans les magasins du groupe, a confirmé sa porte-parole Eva Biltereyst. Selon l’enseigne belge, le fournisseur Mondelez a annoncé vouloir appliquer une nouvelle hausse « substantielle » de ces tarifs, malgré un accord conclu pour l’ensemble de l’année 2023. « Nous ne sommes pas d’accord avec cette nouvelle demande d’augmentation de prix », commente Colruyt. Si l’an dernier la hausse des prix de l’énergie et des matières premières avaient constitué une situation exceptionnelle, les choses sont « complètement différentes » aujourd’hui et « de fortes augmentations de tarifs ne sont plus justifiables pour nous. »

Le groupe estime que l’élément inconnu n’existe plus et que les fournisseurs ont pu se préparer à l’augmentation des postes de coûts ayant un impact durable, tels que les coûts salariaux. « D’autre part, nous constatons que les prix de l’énergie et des matières premières sont en baisse. De sorte que nous estimons qu’une réduction des prix serait plus justifiée. »

En raison du conflit sur les prix, les produits de Mondelez ne seront plus livrés pour le moment, indique Colruyt. « Cela sera également perceptible dans nos magasins Colruyt et OKay », peut-on lire dans le communiqué. Le détaillant précise par ailleurs mener des négociations « constructives » avec d’autres fournisseurs, mais ne souhaite pas donner plus de détails. Mondelez reconnaît que certains de ses produits ne se trouveront pas dans les rayons Colruyt pendant la durée des négociations. « Nous nous excusons pour les désagréments que cela pourrait causer », a déclaré l’entreprise.

Effets de l’inflation

Dans sa réponse, Mondelez confirme que des négociations sont en cours et qu’il envisage de procéder à « quelques augmentations de prix sélectives ». L’entreprise alimentaire justifie sa position par des « conditions de marché sans précédent » et une forte augmentation des coûts. « Comme toutes les entreprises alimentaires, nous subissons toujours les effets de l’inflation. Et bien que certains coûts soient heureusement en train de baisser à nouveau, nos coûts de production globaux ont augmenté de manière significative en raison de la hausse des prix de l’énergie, du transport, des matériaux d’emballage et de certains ingrédients », ajoute-t-elle. « En outre, l’instabilité de la chaîne d’approvisionnement a également un impact sur nos coûts. » Mondelez souligne également qu’elle tient compte des consommateurs lorsqu’elle fixe ses prix. « L’augmentation des prix est toujours une solution de dernier recours« .