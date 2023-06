Les Wallons toujours grands consommateurs de viandes malgré l’inflation

La consommation générale de viandes, toutes catégories, a légèrement augmenté au sud du pays en 2022. Près de 99% des Wallons ont acheté au moins une fois de la viande l’an dernier, contre 98% en 2021, ressort-il de l’Observatoire de la consommation alimentaire de l’Agence pour une agriculture de qualité (Apaq-W).

Selon l’observatoire, qui se base sur des résultats obtenus en 2022 par GfK Belgium auprès d’un échantillon de 6.000 personnes, le marché de la viande en Wallonie reste globalement stable, malgré le contexte économique. Les consommateurs restent néanmoins « prudents dans leurs achats et donc dans leur consommation de viandes », les conséquences de l’invasion de l’Ukraine continuant d’affecter le pouvoir d’achat des consommateurs.

Pour répondre à cette inflation, « le consommateur a tendance à adapter ses choix, privilégiant les produits en promotion, les produits de marques distributeurs ou tout simplement ceux qui sont moins coûteux de manière générale », selon l’Apaq-W.

Bien que les volumes de viande vendus aient diminué, à l’exception de la viande porcine qui a connu une légère augmentation, les dépenses en viande et en charcuterie ont respectivement crû de 3,8% et 1,2%. Chaque Wallon a dépensé en moyenne 287 euros pour la viande et 156 euros pour la charcuterie, soit une augmentation de plus de 4% et près de 6% sur base annuelle.

En outre, les fréquences d’achat de viandes et de charcuterie ont enregistré des hausses respectives de 1,7% et 1,2% par rapport à 2021. Cela s’explique notamment par une augmentation de la fréquence d’achat de volailles et d’autres sous-catégories de viande, tandis que les achats de bœuf et de porc ont diminué.