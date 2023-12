Les légumes 20% plus chers qu’il y a un an, selon Testachats

L’inflation a poursuivi sa baisse en novembre, mais ce recul est encore trop lent, estime Testachats dans son enquête mensuelle sur la hausse des prix d’un panier composé de plus de 3.000 produits alimentaires, d’entretien et d’hygiène personnelle dans 7 chaînes de supermarchés.

Le mois dernier, elle s’est élevée à 9,4%, contre 11,5% en octobre, avec encore et toujours les légumes qui connaissent la plus forte hausse depuis l’année passée (20%), note l’organisation de consommateurs.

Cette hausse s’explique principalement par celle du prix des oignons (47%), des carottes (38%) et des pommes de terre (20%).

Sur une période de deux ans, le prix de deux premiers produits a augmenté respectivement de 78% et de 65%. Sur une période de deux ans, ce sont les frites surgelées (64%) qui ont connu la hausse la plus importante pour les produits surgelés.

Les produits d’épicerie sont, quant à eux, en moyenne 11% plus chers avec des pics notamment pour le ketchup (43%) et la moutarde (24%). En deux ans, ceux-ci ont respectivement connu une hausse de 69% et de 74%, pointe Testachats.

Il faut débourser en moyenne 10% de plus pour les fruits que l’année passée. La farine présente quant à elle une inflation négative ce mois-ci (-1%), mais, si l’on regarde sur une période de deux ans, celle-ci a tout de même augmenté de 23%.

La hausse du prix du sucre sur les marchés internationaux explique la hausse de prix de produits tels que la confiture de fraise et les biscuits au chocolat, relève encore l’organisation de consommateurs. Par contre, les baisses de prix des matières premières telles que les produits laitiers, les céréales et les huiles ne se reflètent toujours pas suffisamment en supermarchés, déplore-t-elle.