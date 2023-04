Le prix du sucre a bondi de 35% en Belgique

Les prix des denrées alimentaires ont fortement augmenté ces derniers mois, singulièrement celui du sucre, qui a bondi de 61% en mars sur un an dans l’Union européenne, selon des chiffres publiés vendredi par Eurostat, l’office européen de statistiques.

Derrière cette moyenne européenne, se cachent d’importantes disparités régionales. Le prix du sucre a pratiquement doublé en République tchèque (+98%) et en Estonie (+97%). La hausse a également été plus élevée que la moyenne en Pologne (+82%), Allemagne (+72%) et Lettonie (+70%).

A l’inverse, les hausses les plus faibles du prix du sucre sur un an sont intervenues en Hongrie (+17%), au Luxembourg (+19%) et en Belgique (+35%).

Eurostat n’avance pas d’explications à ces fortes disparités dans l’évolution des prix du sucre.