Le Belge aime acheter en ligne via son smartphone

L’utilisation des smartphones pour le commerce électronique a doublé au cours des cinq dernières années, ressort-il jeudi du BeCommerce Market Monitor. Les Belges ont en outre dépensé 7,22 milliards d’euros en ligne au cours du premier semestre de cette année (+30% en un an), pour un montant moyen de 86,2 euros par achat.

La moitié de ces transactions via internet sont effectuées via Bancontact Online. Les cartes de crédit restent également populaires, surtout pour les achats coûteux, tels que les voyages (48%) et les billets d’avion et d’hébergement hors forfait (53%).

Bien que les acheteurs en ligne utilisent encore le plus souvent l’ordinateur portable pour payer en ligne, l’utilisation du smartphone comme appareil pour les achats en ligne a doublé ces dernières années pour l’e-commerce. L’appareil a ainsi été utilisé pour un quart des achats, soit plus du double par rapport à 2018, selon cette enquête menée par GfK pour le compte de BeCommerce, l’ASBL qui regroupe les entreprises actives sur le marché belge du commerce numérique. Plus d’un tiers des acheteurs en ligne ont utilisé leur smartphone au moins une fois. Le montant moyen de la transaction via le téléphone portable est de 58 euros.

L’ordinateur portable est, lui, utilisé pour les achats plus coûteux, avec un coût moyen de 105 euros par achat en ligne.

« Nous remarquons que l’e-commerce se développe même en temps de crise. Les gens peuvent être à la recherche de bonnes affaires et on peut les trouver en ligne », commente Sofie Geeroms, directrice générale de BeCommerce. Pour elle, l’amélioration de la facilité d’utilisation du smartphone et l’émergence de diverses applications de boutiques en ligne ont également leur effet sur l’utilisation par les consommateurs.