Delhaize relance son service de retrait, en Flandre uniquement

Delhaize propose à nouveau son service de retrait Collect dans 25 de ses magasins en Flandre.

Celle-ci avait interrompu le service le mois passé car la continuité était menacée par les grèves à répétition.

Après l’annonce le 7 mars dernier de faire passer sous gestion indépendante les 128 supermarchés Delhaize jusqu’ici détenus en propre par le groupe, le personnel s’est mis en grève. L’activité a repris dans certains magasins, Delhaize ayant sollicité des huissiers pour faire lever les piquets, mais une trentaine étaient encore fermés jeudi. Tous les supermarchés situés en Flandre ont rouvert.

La contestation sociale a poussé la direction de Delhaize à interrompre provisoirement son service Collect, qui permet aux clients de choisir leurs articles sur internet avant de venir les récupérer en magasin à une heure convenue.

La livraison à domicile était encore possible. Celle-ci s’organise en effet au départ d’un dépôt central et non pas depuis les magasins. Cette formule n’entraîne momentanément pas de frais supplémentaires.

Delhaize choisit aujourd’hui de relancer partiellement le service de retrait, dans 25 magasins en Flandre. Là aussi, le service est proposé gratuitement, jusqu’au 10 mai.

Une importante réunion de conciliation est prévue mardi, en présence des syndicats, de la direction et du médiateur désigné par le gouvernement. La direction a déjà déclaré à plusieurs reprises que la franchise était la seule option envisageable. Mercredi, les syndicats s’étaient même rendus jusqu’à Zaandam aux Pays-Bas pour se faire entendre auprès des responsables de la maison mère Ahold, qui y tenait son assemblée générale.