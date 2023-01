La plupart des banques ont récemment annoncé une hausse des taux d’intérêt de leurs comptes d’épargne. Votre banque est-elle concernée? Le Vif fait le point.

Ces dernières années, les taux des comptes d’épargne réglementés stagnaient désespérément à un taux qu’on peut qualifier d’assez bas: 0,11%, le taux minimum légal. Mais le contexte a fait bouger la situation: l’inflation a grimpé et a poussé les banques centrales à augmenter leurs taux directeurs, mettant ainsi un terme à la longue période de taux très bas.

Il y a quelques mois, de petites établissements bancaires ont décidé d’élever le taux d’intérêt pour leurs comptes d’épargne. C’est le cas notamment de CKV (uniquement en Flandre), NIBC, MeDirect, Keytrade Bank ou Santander, qui proposaient déjà plus que le taux minimum légal de 0,11% sur les comptes d’épargne des particuliers.

Depuis, de plus grandes institutions financières leur ont emboîté le pas, avec une hausse des taux de base et des primes de fidélité variables selon les comptes d’épargne. C’est le cas notamment des quatre leaders du marché BNP Paribas Fortis, ING, KBC et Belfius.