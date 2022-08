Un robinet ouvert, une machine à laver qui tourne, une douche qui rince, un tuyau qui arrose… En cette période de sécheresse, avez-vous la moindre idée de ce que tout cela consomme au quotidien ? Près d’une centaine de litres d’eau par Belge et par jour, en moyenne.

La consommation moyenne d’eau varie de 90 à 100 litres par jour et par habitant en Belgique, selon Cédric Prevedello, conseiller chez Aquawal, l’Union professionnelle des opérateurs publics du cycle de l’eau en Wallonie. Par an, cela revient à environ 35 000 litres d’eau par habitant. Beaucoup ? C’est pourtant la plus faible consommation d’Europe ! Dans le reste du continent, un habitant consomme entre 120 et 150 litres d’eau par jour.

Mais il y a moyen de la réduire encore, et cela sans se priver. Tout bénéfice pour l’environnement… et le portefeuille.

Où coule toute cette eau ?

Un tas de croyances sur l’eau et d’habitudes de consommation existent : pas facile de démêler le vrai du faux. Il est important avant tout de mesurer sa consommation d’eau.

Il s’agit donc bien de consommation moyenne par jour. Cédric Prevedello précise que celle-ci dépend de la taille du ménage, des technologies à disposition et du niveau socio-économique.

Dans un ménage, les dispositifs les plus consommateurs en eau sont:

La douche (60 litres) La chasse d’eau (entre 5 et 10 litres s’écoulent à chaque fois que vous tirez la chasse) La machine à laver (entre 40 et 80 litres par lavage)

Bon à savoir. Le prix de l’eau varie selon les régions, entre 3,5 et 5,5 euros le m³.

Cédric Prevedello propose six grands conseils pour diminuer sa consommation d’eau :

1. Neutralisez les fuites

Quelques gouttes par minute, c’est rapidement mille litres par an ! Ne laissez pas les fuites gonfler votre consommation inutilement et réduire tous vos efforts à néant. « Il y a beaucoup de vieilles installations dans les bâtiments. Cela donne lieu à des fuites dont on n’a pas connaissance, qui sont cachées. Donc si on veut vraiment baisser sa consommation d’eau, il faut d’abord prêter attention aux fuites« , explique Cédric Prevedello. Pour en détecter la présence, il conseille de vérifier régulièrement son compteur : si la consommation d’eau est à hauteur de 100 litres par jour et par habitant, tout va bien.

Il peut aussi être opportun de noter la consommation affichée au compteur le soir avant de se coucher et le matin dès le réveil. Si elle a bougé, c’est qu’il y a une perte quelque part. Si, comme 44% des Belges, vous n’êtes pas bricoleur (faites notre test), un professionnel pourra réparer la canalisation percée ou changer le joint défectueux.

Lire aussi | Consommation invisible: pourquoi il faut débrancher ses appareils électriques

2. Adapter ses robinets

La meilleure façon d’économiser de l’eau dans la cuisine ou la salle de bains est d’ouvrir moins souvent le robinet et de ne pas le laisser couler inutilement. Un robinet ouvert peut laisser s’écouler jusqu’à 13 litres d’eau par minute. Un robinet ouvert pendant 1 heure peut donc consommer jusqu’à 780 litres !

Des robinets plus spécifiques (thermostatiques, par exemple) peuvent aussi être installés, ou encore des mousseurs économiseurs d’eau, de petits accessoires qui ajoutent de l’air au jet d’eau. La puissance du jet reste identique, mais la consommation est réduite.

Robinet ouvert: quelle quantité d’eau utilisez-vous lorsque vous laissez le robinet ouvert?

3. Préférer la douche au bain

Il faut environ 100 litres d’eau pour remplir une baignoire. Une douche rapide, en revanche, représente 60 litres. En théorie, il n’y a donc pas photo.

Plus vous restez longtemps sous la douche, plus vous consommez. « Optez pour la douche mais y rester longtemps représente une consommation identique voire supérieure à celle d’un bain », nuance Cédric Prevedello.

Dès lors, deux solutions : réduire le temps passé sous la douche (5 à 10 minutes) et opter pour un pommeau de douche économique dont le débit est plus faible mais tout aussi efficace.

4. Choisissez le lave-vaisselle

A première vue, le lave-vaisselle consomme plus qu’une vaisselle à la main (20 litres contre 10 litres par personne). Mais si vous réalisez plus souvent une vaisselle à la main, la consommation d’eau peut très vite être plus importante que pour un lave-vaisselle. Opter pour le lave-vaisselle uniquement permet d’économiser 10 litres facilement (multipliés par le nombre de lavages et de personnes au sein du ménage).

Pour consommer malin avec un lave-vaisselle, il s’agit de ne faire tourner la machine que lorsqu’elle est pleine, en choisissant le programme ECO pour réduire aussi sa consommation d’énergie. Pour autant qu’il soit suffisamment efficace, afin d’éviter un second lavage : « Il vaut mieux faire un cycle non-ECO qui lave bien plutôt que deux cycles ECO qui lavent mal », conclut le conseiller d’Aquawal.

Lire aussi | Comment régler parfaitement votre thermostat ?

5. Soignez votre WC

La toilette est le deuxième plus grand consommateur d’eau dans la maison. Avec une chasse économique (à double déclencheur), il est possible de réduire sa consommation d’eau de moitié : à chaque fois que vous tirez sur le plus petit déclencheur, vous consommez 5 litres au lieu de 10.

6. Récupérez l’eau de pluie

Quelle que soit la taille de sa toiture, récupérer l’eau de pluie peut permettre d’arroser ses plantes, d’entretenir son jardin. « Un tonneau qui récupère l’eau de pluie fait entièrement l’affaire. Il n’est pas forcément nécessaire d’investir dans une citerne d’eau de pluie qui est coûteuse et pas directement rentable », conseille Cédric Prevedello.

Il est préférable d’éviter de se doucher avec l’eau de pluie sans qu’elle ait été traitée au préalable: l’eau a ruisselé sur le toit qui n’est pas propre, elle a stagné dans le tonneau et a donc ramassé différentes bactéries. Ce que la douche est précisément censée éviter…