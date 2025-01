Bonus pension: le flop annoncé est encore pire que prévu

L’introduction du bonus pension ne rencontre pas l’effet escompté. Pire, l’âge effectif du départ à la retraite a même légèrement diminué, selon une étude du secrétariat social Partena Professional.

Le nouveau bonus pension – introduit le 1er juillet 2024 à l’initiative de la ministre PS Karine Lalieux- fait plouf. La mesure, jugée par bon nombre d’experts comme une «mesurette» insuffisante au problème structurel des pensions en Belgique, semble (déjà) ne pas remplir son objectif initial. A savoir inciter les travailleurs à repousser leur départ à la retraite à l’aide d’un incitant financier.

Une étude menée par le secrétariat social Partena Professional confirme le flop redouté. Basée sur les données de 150.000 travailleurs issus de 20.600 entreprises du secteur privé, elle révèle que l’âge moyen de départ à la retraite en Belgique n’a pas augmenté. Pire encore, «l’âge effectif de la retraite a même légèrement diminué, notamment en raison des départs anticipés via des régimes tels que l’ancienne pension de retraite anticipée», explique Yves Stox, Managing Consultant chez Partena Professional.

Bonus pension: les Belges prennent leur retraite en moyenne à 63,8 ans

Les chiffres de Partena Professional révèlent que «l’âge moyen de départ à la retraite en Belgique stagne autour de 63,8 ans pour les hommes et les femmes depuis 2016. Entre 2016 et aujourd’hui, cet âge a fluctué entre 63,7 et 64 ans, indiquant peu de variation dans le comportement des travailleurs belges concernant leur départ à la retraite.» Ce chiffre se rapproche donc de l’âge légal de la retraite, actuellement fixé à 65 ans. Toutefois, pour ceux qui ne répondent pas aux critères de la retraite anticipée en raison d’une carrière insuffisamment longue, la retraite n’est accessible qu’à l’âge légal. Pour rappel, l’âge légal sera progressivement relevé de 65 à 66 ans (dès le 1er février 2025), puis 67 ans d’ici 2030, marquant un changement significatif pour les futurs retraités.

«Cependant, l’âge moyen de la retraite de 63,8 ans ne signifie pas qu’il s’agit de l’âge moyen auquel les travailleurs quittent effectivement le marché du travail belge, nuance Yves Stox. L’âge effectif de la retraite est généralement plus bas parce que les travailleurs quittent le travail plus tôt, par exemple, dans le cadre du système de chômage avec allocation d’entreprise, l’ancienne ‘pension de retraite anticipée’.»

L’impact du bonus pension ne se matérialise pas

Le bonus pension est censé permettre aux travailleurs ayant atteint l’âge de la retraite d’accumuler un bonus de pension à condition de reporter leur départ au moins jusqu’au 1er janvier 2025. Ainsi, les salariés qui repoussent leur retraite peuvent bénéficier d’un bonus quotidien pour chaque jour travaillé au-delà du 30 juin 2024, rappelle Partena. Les salariés, les indépendants et les fonctionnaires qui ont atteint l’âge de la retraite mais qui décident de travailler plus longtemps peuvent ainsi accumuler un bonus de pension sous certaines conditions.

«Malgré cet incitant financier, nous observons que l’âge effectif de retraite reste proche de l’âge légal. Au fil des années, nous voyons ce chiffre fluctuer autour de 64 ans. Nous n’observons donc pas encore d’impact du bonus de pension, même pour les troisième et quatrième trimestres civils de 2024», conclut Yves Stox.