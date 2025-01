50 euros de plus par an: Yves Coppieters ouvre la voie à une indexation du prix de l’eau

La facture annuelle d’eau augmentera de 50 euros en Wallonie. Le ministre Yves Coppieters ouvre la voie à une indexation du prix de l’eau.

Le gouvernement wallon a autorisé une augmentation du prix de l’eau de distribution en Wallonie, a indiqué le ministre Yves Coppieters lundi dans un communiqué. La facture annuelle augmentera de 50 euros pour une consommation moyenne de 70,5 mètres cubes par an. Le ministre ouvre la voie à une indexation du prix de l’eau.

Yves Coppieters avait indiqué début décembre avoir reçu 12 demandes de révision du prix de l’eau de la part des distributeurs wallons ainsi que de la Société publique de gestion de l’eau (SPGE). Ces derniers souhaitent effectuer un rattrapage, car le prix de l’eau n’a pas évolué au même rythme que le coût de la vie ces dix dernières années. Le ministre a finalement validé plusieurs trajectoires tarifaires.

Les augmentations autorisées pour 2025 sont fixées à 3,15 euros/m3 pour la Société wallonne des eaux (SWDE) et de 2,615 euros /m3 pour la SPGE. Des trajectoires progressives et des conditions sont fixées jusqu’en 2029. Ces conditions incluent des garanties d’investissement, un renforcement de la gouvernance et des mesures sociales. Pour un client SWDE, dont la consommation moyenne est de 70,5 m³ d’eau par an et de 403,50 euros en 2024, la facture annuelle s’établira à 450,29 euros en 2025. En outre, le mécanisme de rattrapage progressif mis en place « pourrait faire place à un mécanisme d’indexation » dans le futur, a annoncé le ministre Coppieters.

« Dans un contexte de plus en plus exigeant pour un accès garanti à une eau irréprochable, il était essentiel pour l’avenir que le prix de l’eau retrouve progressivement un niveau calqué sur le coût de la vie », a déclaré le ministre, cité dans le communiqué. Les distributeurs communiqueront leurs nouveaux tarifs à leurs clients et publieront les détails sur leurs sites internet (répertoriés sur www.aquawal.be). La Flandre et la Région bruxelloise ont elles aussi annoncé des augmentations de tarif pour 2025.