Le secteur financier belge a bien résisté aux récentes turbulences bancaires

Le secteur financier belge s’est montré « très résilient » face aux récentes turbulences sur les marchés, rapporte lundi la BNB.

Le secteur bancaire belge s’est montré « très résistant » face aux défaillances du Credit Suisse et de plusieurs banques aux États-Unis, rapporte lundi la Banque nationale de Belgique (BNB) dans son rapport annuel sur la stabilité financière.

Cette résilience s’explique par une stabilité des dépôts de clients ainsi que des coussins de fonds propres et de liquidité « robustes », mais les banques doivent également utiliser leur marge de manœuvre pour « augmenter progressivement » la rémunération des dépôts, analyse la BNB. « Il ne faut pas abuser de la patience » des épargnants, a indiqué le vice-gouverneur de la BNB Steven Vanackere.

Les chutes de Silicon Valley Bank et de Credit Suisse ont provoqué des turbulences sur les marchés financiers lors des premiers mois de l’année. Selon le rapport de la BNB, le secteur financier belge s’est révélé « très résilient » face à ces événements grâce à une solvabilité solide, une meilleure gestion des risques de taux d’intérêt et de liquidité, la stabilité et la diversification des dépôts de clients ainsi que des coussins de fonds propres et de liquidité « robustes ».

Le ratio de solvabilité des banques belges (CET1) affichait en moyenne 17,3% fin 2022, contre 15,1% en Europe. Elles disposaient également de quelque 20 milliards d’euros de coussins de fonds propres libres à la même période.

Malgré cette situation financière solide, le BNB demande aux établissements financiers belges de « ne pas relâcher leurs efforts ». Elle les invite à « augmenter progressivement » la rémunération des dépôts, « source essentielle » de financement stable pour les prêts consentis aux ménages belges et aux sociétés non financières. « Nous comprenons qu’il faut avoir un œil sur la stabilité mais nous encourageons en même temps le secteur belge à faire le nécessaire pour assurer la fidélité des épargnants« , a déclaré le vice-gouverneur Steven Vanackere. « Il ne faut pas abuser de leur patience. »