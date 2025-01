La Belgique compte désormais 10 milliardaires: qui sont-ils?

La richesse des milliardaires a grossi trois fois plus vite en 2024, par rapport à l’année précédente, rapporte ce lundi Oxfam dans un rapport sur les inégalités. La Belgique compte six nouveaux milliardaires.

La richesse des milliardaires en Belgique a augmenté de 19 milliards de dollars l’an dernier, soit 53 millions par jour, rapporte Oxfam ce lundi dans un rapport sur les inégalités diffusé à l’occasion de l’ouverture du Forum de Davos, en Suisse. Dans le monde, la richesse des milliardaires a bondi de 2.000 milliards de dollars en 2024, trois fois plus vite que l’année précédente, tandis que le nombre de personnes en situation de pauvreté n’a presque pas évolué depuis 1990, regrette l’organisation.

Six nouveaux milliardaires en Belgique

D’après Oxfam, qui s’appuie sur les chiffres du magazine Forbes, six personnes sont devenues milliardaires l’an dernier en Belgique, qui en compte désormais dix.

Cette richesse est «en grande partie non méritée», car 79% est héritée et 3% provient de monopoles, détaille le rapport. Les 1% les plus riches en Belgique détiennent d’ailleurs 24% de la richesse, soit plus que les 70% les moins riches de la population réunis, déplore l’organisation.

«Le gouvernement pourrait enfin mettre fin à cette machine à perpétuer les inégalités et travailler à une réforme fiscale indispensable où les épaules les plus larges contribueraient équitablement», plaide Eva Smets, directrice d’Oxfam Belgique. Le rapport souligne que ces inégalités s’accentuent dans le monde, avec la deuxième plus forte augmentation annuelle de la fortune des milliardaires depuis que ces données sont enregistrées (de 13.000 à 15.000 milliards).

Les 10 milliardaires belges et leur fortune

Eric Wittouck, fortune sucrée

A 77 ans, il caracole largement en tête du classement des Belges les plus riches depuis plusieurs années, avec un patrimoine de huit milliards de dollars. Chez les Wittouck, la fortune est une affaire de famille. Eric a hérité de son grand-père Paul, qui a fondé plusieurs raffineries de sucre avant d’acquérir celle de Tirlemont en 1894. En 1987, Eric et ses cousins vendent Sucre de Tirlemont à la société allemande Südzucker, pour une somme de près d’un milliard d’euros.

Ironie du sort, Eric investira ensuite dans la société américaine de produits diététiques Weight Watchers. Il possède ou a possédé des parts dans plusieurs entreprises connues (Alibaba, Apple, Goldman Sachs, Google, IBM, LinkedIn et Wells Fargo). Il a aussi des actions dans Jumbotail, l’un des plus grands grossistes digitaux indiens en produits alimentaires. Eric Wittouck a également investi dans plusieurs entreprises de biotechnologie.

Nicolas D’Ieteren, l’empire automobile

L’héritier de 49 ans est le principal actionnaire et président du conseil d’administration du groupe D’Ieteren depuis 2017. Il a un patrimoine de 3,69 milliards de dollars. Le groupe est l’importateur et distributeur exclusif de Volkswagen en Belgique. En plus d’autres activités dans l’automobile, le groupe a racheté des parts dans l’entreprise italienne de carnets Moleskine, et acquis une partie du groupe TVH, spécialisé dans les chariots élévateurs et les machines industrielles, agricoles et de construction.

Nicolas D’Ieteren avec le roi Philippe et la reine Mathilde. BELGA PHOTO ERIC LALMAND

Fernand Huts, les déchets valent de l’or

Il est le propriétaire du groupe logistique international Katoen Natie, prestataire de services logistiques et opérateur portuaire. Le groupe acquiert Indaver, leader dans le traitement des déchets, en 2015. Fernand Huts s’est aussi investi un temps en politique avec l’Open Vld, il est collectionneur d’art et détient l’emblématique tour Boerentoren à Anvers. Il a aussi récemment acheté un squelette de T-Rex pour 5,6 millions d’euros. A 74 ans, sa fortune s’élève à 3,3 milliards de dollars.

Fernand Huts BELGA PHOTO ERIC LALMAND

Alexandre Van Damme, le magnat de la bière

Il détient une grande partie d’AB InBev, le plus grand groupe brassicole au monde (Corona, Stella Artois, Budweiser, Tripel Karmeliet, Hoegaarden, Leffe…), dont il a hérité de son grand-père. A côté d’AB Inbev, Alexandre Van Damme a également investi dans Burger King et dans la société d’investissement belge Ackermans & van Haaren. A 62 ans, il fait son entrée au club des milliardaires belges avec une fortune de 3,3 milliards de dollars.

Gérald Frère, merci papa

Fils d’Albert, qui fut longtemps l’homme le plus fortuné du pays, il travaille au sein des holdings d’investissements familiales, la CNP (Compagnie Nationale à Portefeuille) et GBL (Group Bruxelles Lambert). Il partage la holding familiale Frère-Bourgeois avec sa sœur, Ségolène. A 74 ans, son patrimoine, qui s’élève à 3,2 milliards de dollars, lui a permis de rentrer dans le clan des très riches.

Albert Frère et Gerald Frère. BELGA PHOTO ERIC LALMAND

Catheline Perier-D’Ieteren, ancienne prof de l’ULB

La tante de Nicolas détient 25% du groupe D’Ieteren à travers un holding familial, SPDG. Côté professionnel, elle est experte internationale en restauration et conservation d’œuvre d’arts. Elle a été professeure à l’ULB. A 80 ans, elle possède une fortune de 3,08 milliards de dollars.

Theo Roussis, le roi du plastique

A la mort de son beau-père en 1993, Theo Roussis prend la tête de l’entreprise familiale Ravago, multinationale de matières plastiques. C’est aujourd’hui le leader mondial de recyclage. La famille Roussis-Van Gorp est aussi le plus grand actionnaire privé de la compagnie de bancassurance KBC, possédant environ 1% des actions. A 70 ans, il a cédé la direction à son fils mais sa fortune vaut 3 milliards de dollars.

Ségolène Frère-Gallienne, merci papa (bis)

Dans la famille Frère, je demande maintenant la soeur. Après le décès de son père, Albert Frère, Gérald s’est vu attribuer 75% du contrôle de NPM et 25% de GBL, et la branche de Ségolène, l’inverse. Elle et son mari, Ian Gallienne, ont créé un bureau de gestion de patrimoine, FG Bros. Elle siège au conseil d’administration de la holding de la famille Arnault, qui contrôle LVMH. A 46 ans, elle vient aussi d’entrer au club des très riches avec un patrimoine de 3 milliards de dollars.

Pierre Van Der Mersch, le néo-milliardaire

Le néo-milliardaire est à la tête du fonds d’investissement Brederode, qui s’est illustré dans plusieurs secteurs (santé, technologie, énergie). En 2023, il a laissé la main à l’économiste Bruno Colmant. A 88 ans, son patrimoine est évalué à 2,2 milliards de dollars, ce qui lui vaut une entrée chez les milliardaires.

Fabien Pinckaers, le plus jeune

A 46 ans, c’est l’un des nouveaux venus de l’année dernière. Ce Steve Jobs wallon a créé la société TinyERP, devenue Odoo, durant ses études. Elle vaut aujourd’hui un milliard d’euros. En 2021, Fabien Pinckaers a été désigné personnalité de l’année dans le domaine des TIC par le magazine Data News, une année après que le magazine Trends-Tendances lui ait décerné le titre de Manager de l’année. Sa fortune est estimée à deux milliards de dollars.

Vers une prochaine classe de trillionaires…

«La mainmise d’une élite privilégiée sur l’économie mondiale a atteint des sommets autrefois inimaginables, dénonce Amitabh Behar, directeur général d’Oxfam International. Le champ libre laissé aux milliardaires ouvre la voie à l’émergence prochaine d’une classe de trillionaires. Non seulement les milliardaires s’enrichissent trois fois plus vite qu’il y a un an, mais leur pouvoir a également augmenté.» L’organisation appelle les Etats à réduire les inégalités. Elle préconise de taxer les plus riches et les «super-héritages», ou encore d’abolir les paradis fiscaux.