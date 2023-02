Immobilier en province de Namur: les prix continuent de grimper dans le nord de la province (carte)

Dans chaque province wallonne, les prix des maisons sont en hausse pour la cinquième année consécutive. A Namur, certaines communes voient leurs prix continuer à grimper, comme à La Bruyère.

Le prix médian d’une maison en province de Namur est en hausse en 2022, par rapport à 2021, selon le dernier baromètre immobilier publié par la Fédération du notariat ce jeudi. Il faut désormais débourser un montant média de 225.000 euros pour y acheter une maison contre 215.000 euros en 2021, soit une augmentation de 7,1% l’an dernier. Le prix des maisons a augmenté de 28,6% dans la province depuis 2018 (l’inflation n’étant pas prise en compte dans ce calcul).

Le prix médian pour la province est inférieur au prix médian national (285.000 euros pour une maison), flamand (315.000 euros) et supérieur à la médiane wallonne (202.500 euros). Parmi les dix communes les moins chères en Wallonie, deux sont situées dans le namurois: Hastière et Viroinval. A l’opposé, « la commune de Lasne est la plus chère de Wallonie, et la troisième plus chère de Belgique derrière Woluwé-Saint-Pierre (725.000 euros) et Sint-Martens-Latem (716.000 euros) », explique FedNot.

Suite de l’article après l’infographie.

Grosses différences

C'est assez clair sur la carte ci-dessus, les prix médians des appartements sont très différents d'une commune à l'autre. D'un côté de l'échelle, la commune de La Bruyère affiche le prix médian le plus élevé avec 350.000 euros, tandis que la commune de Hastière affiche le prix le plus bas (80.000 euros). Cela fait une différence de 270.000 euros. Dans plusieurs communes, des seuils ont été franchis l'an dernier: celui des 200.000 euros à Rochefort, Houyet et Anhée et celui des 300.000 euros à Eghezée, Fernelmont, Gesves et La Bruyère. Certaines communes ont connu de fortes évolutions: +46,1% à Doische, +45,5% à Houyet, et +31% à Cerfontaine.

En Belgique

En 2022, il fallait en moyenne débourser 319 123 euros pour une maison située en Belgique (+8,2 % par rapport à 2021). En un an, les acheteurs ont donc payé en moyenne 24 000 euros de plus pour une maison. La hausse de prix a toutefois été plus faible que l’inflation (10 %). En termes réels, FedNot observe une baisse de 1,8 % (-5.000 euros).

La région de Bruxelles-Capitale est la région où les prix des maisons sont les plus élevés du pays, et à l‘inverse c’est la Wallonie où les prix des maisons sont les plus bas.