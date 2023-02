L’immobilier: les prix augmentent en Brabant wallon, et dans votre commune? (carte interactive)

370.000€, c’est le montant médian qu’il a fallut débourser pour une maison en Brabant-wallon en 2022. C’est 15.000 € de plus que l’année d’avant. Certaines provinces connaissent malgré tout une grosse hausse.

Le prix médian d’une maison en Brabant wallon est en hausse en 2022, par rapport à 2021, selon le dernier baromètre immobilier publié par la Fédération du notariat ce lundi. Il faut désormais débourser un montant média de 375.000 euros pour y acheter une maison. Il s’agit du prix le plus haut de Wallonie. Il dépasse même le prix médian national (285.000 euros) et flamand (315.000 euros). Le Brabant wallon a encore vu ses prix augmenter de 4,2% l’an dernier, mais en termes réels, soit après inflation (10%), les prix affichent une diminution de 5,8%.

Grosses différences

C'est assez clair sur la carte ci-dessus, les prix médians des maisons par commune sont très différents d'une commune à l'autre. D'un côté de l'échelle, la commune de Lasne affiche le prix médian le plus élevé avec 690.000 euros, tandis que la commune d’Hélécine affiche le prix le plus bas (240.000 euros). Cela fait une différence de 450.000 euros. "La commune de Lasne est la plus chère de Wallonie, et la troisième plus chère de Belgique derrière Woluwé-Saint-Pierre (725.000 euros) et Sint-Martens-Latem (716.000 euros)", rappelle FedNot.

En Belgique

En 2022, il fallait en moyenne débourser 319 123 euros pour une maison située en Belgique (+8,2 % par rapport à 2021). En un an, les acheteurs ont donc payer en moyenne 24 000 euros de plus pour une maison. La hausse de prix a toutefois été plus faible que l’inflation (10 %). En termes réels, FedNot observe une baisse de 1,8 % (-5.000 euros).

La région de Bruxelles-Capitale est la région où les prix des maisons sont les plus élevés du pays, et à l‘inverse c’est la Wallonie où les prix des maisons sont les plus bas.