Delhaize rachète Delfood: qui est ce grossiste tout-puissant en Belgique?

Delhaize annonce son intention d’acquérir complètement Delfood. Ce grossiste fait partie de la filiale Louis Delhaize, qui n’est autre que le deuxième employeur privé wallon. Une affaire en or?

La marque au lion vient peut-être de frapper un grand coup sur le marché du retail et de l’agroalimentaire. Elle annonce en effet son intention d’acquérir toutes les actions de Delfood, qui fait partie du Groupe Louis Delhaize. Ce grossiste fournit 325 points de vente en Belgique, notamment sous la marque Louis Delhaize.

Cette acquisition porte sur tous les magasins Louis Delhaize et les magasins approvisionnés par Delfood, les services logistiques et le siège social en Belgique, implanté à Montignies-sur-Sambre. «Delhaize a l’intention d’étendre sa position sur le marché belge de la distribution et en particulier dans le segment des magasins de convenance», explique le groupe dans un communiqué. La transaction est toutefois soumise à l’approbation de l’Autorité belge de la concurrence (ABC). Delhaize espère finaliser cette acquisition d’ici la fin de l’année 2025.

Avec cet achat, Delhaize souhaite surtout étendre son réseau de magasins, même si la marque Louis Delhaize continuera d’exister en tant que telle. Les activités logistiques et le siège de Delfood poursuivront également leur fonctionnement sous leur structure actuelle.

Delhaize – Delfood: étendre le réseau, cap sur le frais

«Grâce à cette acquisition, Delhaize entend renforcer sa position sur le marché belge de la distribution alimentaire et mettre son expertise en matière d’alimentation et de produits frais à la disposition des magasins Louis Delhaize, explique Xavier Piesvaux, CEO de Delhaize. Cela nous permet de nous démarquer encore plus structurellement dans le segment des magasins de convenance en complément de nos magasins de proximité (…) C’est aussi un beau clin d’œil historique car cet accord réunit aujourd’hui, après plus de 150 ans d’existence, deux entreprises qui portent le même nom et sont issues de la même famille fondatrice.»

Une «belle opportunité» pour Delhaize

La reprise de Delfood «était une belle opportunité», complète Roel Dekelver, porte-parole de Delhaize, qui ne souhaite pas évoquer le montant de la transaction. «Delfood est principalement connu via la marque Louis Delhaize, mais le grossiste livre également d’autres magasins, qui sont complémentaires au réseau que nous détenons déjà en Belgique.»

Aucun changement majeur n’est à prévoir dans l’immédiat dans l’approvisionnement, aussi bien pour Delhaize que Louis Delhaize. «Nous attendons l’avis de l’ABC. Si l’achat est accepté, nous rajouterons ensuite notre expertise pour augmenter la rentabilité de ces magasins et leur position sur le marché du frais, explique Roel Dekelver. Il est encore trop tôt pour déterminer ce que nous allons mettre en place exactement. Delfood restera une entreprise «à part» dans la structure de Delhaize.»