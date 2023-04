Facture d’énergie : pourquoi il ne faut pas se ruer sur les nouveaux contrats fixes

C’est le grand retour des contrats fixes, chez les fournisseurs d’énergie. Signe de la baisse des tarifs. Intéressant pour les consommateurs ? Pas forcément.

Après Luminus et Engie, c’est maintenant au tour du fournisseur d’énergie Méga de relancer un contrat fixe, suite à la baisse des prix de l’énergie. Tout l’intérêt des fournisseurs, décrypte Bertrand Candelon, professeur de finance à l’UCLouvain et directeur de la recherche Louvain-Finance : «Lorsque que le contrat est fixe et que les prix du marché de l’énergie baissent, les fournisseurs encaissent les différentiels. Un inconvénient donc pour le consommateur qui paye plus que le prix spot (prix établis sur le marché de l’électricité par les bourses le jour J pour le lendemain). »

Contrat fixe ou variable ?

L’organisation de consommateurs Test Achats s’est penchée sur les nouveaux contrats fixes actuellement disponibles sur le marché. Selon ses comparaisons, pour une famille moyenne, le contrat Optifix de Luminus est le plus intéressant : 808 euros pour l’électricité et 1318 euros pour le gaz naturel (pour l’énergie uniquement, hors frais de transport et taxes, et par an). Avec 166 euros et 180 euros de plus pour la combinaison électricité-gaz, Engie Easy Fixed et Luminus Comfy se classe juste en dessous du contrat Optifix de Luminus. Et enfin, avec 934 euros pour l’électricité et 1476 euros pour le gaz naturel, le Mega Cosy Fixed est considéré comme étant le contrat fixe le plus cher.

Pour Test Achats, les contrats fixes sont donc plus chers que certains contrats variables. L’organisme recommande d’ailleurs aux consommateurs de ne pas se précipiter vers les contrats fixes. Un avis que Laurent Jacquet, porte-parole de la CREG (Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz), ne partage pas entièrement.

Selon lui, le prix moyen des contrats à prix fixe est, en effet, supérieur à celui des contrats variables : « Au mois de mars, le prix des contrats variables pour l’électricité (composante énergie uniquement) varie d’environ 700 à 1000 €/an, alors que le prix des contrats fixes va de 900 à 1100€/an ». Cependant, il tient à préciser que le contrat fixe le moins cher reste néanmoins plus intéressant que beaucoup de contrats variables.

Afin donc de choisir au mieux le contrat d’énergie le plus avantageux, le CREG Scan met à disposition sur son site, un outil qui permet de comparer le contrat énergétique du consommateur avec l’offre actuelle du marché.

Alors, contrat fixe ou variable ? Laurent Jacquet apporte une réponse : « Excepté la crise de l’an dernier, on observe généralement une baisse saisonnière des prix jusqu’en juin. C’est peut-être à ce moment qu’il sera intéressant d’opter pour un prix fixe avant que les prix ne remontent traditionnellement en automne et en hiver ».

Laura Droesbeke