Alexander De Croo à Paris: « Les discussions pour prolonger 2 réacteurs nucléaires avancent »

Le Premier ministre a négocié à Paris la 4e déclaration commune de « Val Duchesse » avec son homologue française Elisabeth Borne.

Les deux pays ambitionnent de renforcer la souveraineté européenne en matière d’énergie et de défense. « Certains d’entre vous rêvent que j’annonce la signature d’un accord final avec Engie sur la prolongation de deux réacteurs nucléaires. Je mets tout de suite fin au suspense : ce ne sera pas (encore) le cas, même si les discussions avancent bien et que j’ai bon espoir », a ironisé le Premier ministre Alexander De Croo.

Le chef du gouvernement fédéral a rencontré, pour la cinquième fois en une dizaine de jours, la CEO d’Engie Catherine MacGregor, dans le cadre des négociations en vue de la prolongation des réacteurs nucléaires de Doel 4 et Tihange 3. L’ambition reste à ce stade de conclure un accord d’ici l’été, portant notamment sur le coût des déchets ou encore le partage des investissements et des gains. « Le fait que et la France et la Belgique aient un avenir nucléaire est une bonne chose pour les deux pays« , a fait valoir Alexander De Croo, rappelant que la Belgique a investi 100 millions d’euros dans la recherche sur le développement de petits réacteurs nucléaires de nouvelle génération (SMR, Small Modular Reactor).

« Sur l’éolien offshore en revanche, nous avons pu discuter des engagements pris par nos deux pays la semaine dernière à Ostende. (…) Nous, les Belges, ne rêvons que d’une seule chose : équiper avec nos technologies et nos entreprises les 4.000 kilomètres de côtes françaises en éoliennes offshore« , a poursuivi Alexander De Croo.

La première rencontre « Val Duchesse » avait eu lieu en 2016 dans ce château bruxellois après les attentats terroristes qui avaient endeuillé les deux pays. Ces réunions visent à accentuer la coopération franco-belge dans les matières régaliennes: intérieur, justice, défense ou encore affaires étrangères.