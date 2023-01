« En 2023 non plus, votre compte épargne ne rapportera pas grand-chose »

Le temps de l’argent gratuit est révolu. Pendant plus d’une décennie, la Banque centrale européenne (BCE) a maintenu les taux d’intérêt à un niveau historiquement bas, proche de 0%. C’est ainsi que la BCE voulait stimuler l’économie : les taux d’intérêt bas rendaient l’épargne moins attrayante et l’emprunt plus intéressant. Cette stratégie a encouragé les ménages et les entreprises à consommer et à investir, ce qui a été bénéfique pour l’économie. Maintenant que les taux d’intérêt augmentent, il faut entamer le sevrage.

Depuis une dizaine d’années, le compte épargne ne rapporte presque rien. Par conséquent, une grande partie de l’épargne a été investie dans les actions, ce qui a fait grimper les cours. D’autres ont placé leur argent dans des crypto-monnaies comme le bitcoin, dont le cours a explosé. Pour eux, 2022 a été une grande année de pertes. La guerre en Ukraine, la hausse des prix de l’énergie et les problèmes persistants de Covid en Chine ont considérablement aggravé la situation. Pour le Bel20, l’indice boursier regroupant les principales valeurs de la Bourse de Bruxelles, 2022 a été la pire année depuis plus de dix ans. Le Bel20 a perdu 14 % l’année dernière. Le bitcoin même plus de 60%. Le sevrage est douloureux.

La BCE augmente les taux d’intérêt dans sa lutte contre l’inflation élevée et la hausse du coût de la vie. Elle veut rendre l’épargne à nouveau plus attrayante et l’emprunt plus coûteux, ce qui devrait ralentir l’économie et donc la hausse des prix. Les banques ont déjà augmenté les taux d’intérêt sur les livrets d’épargne de 0,11 % à environ 1 %. Ce n’est toujours pas beaucoup. Et si vous tenez compte de l’inflation, vous subirez encore une perte : si l’inflation atteint 5 % en 2023, le pouvoir d’achat de l’argent de votre livret d’épargne diminuera de 4 %.

Mais quelle est l’alternative ? Les actions et les obligations vont continuer à avoir du mal. L’or a de fervents supporters, mais aussi de féroces détracteurs. Et l’année écoulée a montré que les crypto-monnaies n’ont rien à voir avec l’investissement, mais tout à voir avec les paris.

Et l’immobilier ? Est-ce une bonne alternative ? L’immobilier est surévalué de 10 à 15 % dans notre pays. Les taux d’intérêt sur les prêts hypothécaires augmentent, de sorte que les gens peuvent emprunter moins pour le même montant de remboursement. Les experts s’attendent néanmoins à ce que les prix de l’immobilier continuent d’augmenter, sauf pour les logements énergivores. Pour ceux qui peuvent le financer, l’achat d’une première maison à haut rendement énergétique peut encore être une bonne affaire, mais savoir si c’est le bon investissement pour vos économies est une autre paire de manches.

Au contraire, les personnes disposant d’une certaine épargne auront du mal à maintenir leur pouvoir d’achat même en 2023. Un nouvel appauvrissement suivra. Le sevrage n’est pas seulement douloureux, il peut aussi prendre beaucoup de temps.