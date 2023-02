Bureau fédéral du Plan: l’économie belge devrait éviter une récession en 2023, une croissance de 1% annoncée

L’économie belge subit actuellement un ralentissement mais devrait échapper à une récession en 2023, indique jeudi le Bureau fédéral du Plan (BFP) dans ses principales conclusions des nouvelles prévisions économiques. Le Bureau du plan ajoute que le pic d’inflation devrait être passé, que le pouvoir d’achat se redresse mais que les créations d’emplois devraient être plus limitées en 2023.

La croissance économique ne devrait toutefois s’élever qu’à 1,0% sur l’ensemble de 2023, souligne le BFP. Selon ce dernier, l’économie reprendrait progressivement vigueur au cours de 2023 grâce à la consommation des ménages qui resterait le moteur de la croissance alors que les exportations s’essoufflent. Le ralentissement de l’inflation et la situation toujours favorable sur le marché du travail sont les principaux facteurs de soutien à cette reprise.

Le BFP prévoit par ailleurs que l’inflation pour les produits et services devrait atteindre un pic au premier trimestre de 2023 et se tasser ensuite progressivement. Avec une contribution négative du prix de l’électricité et du gaz naturel à partir de février 2023, l’inflation des prix à la consommation atteindrait en moyenne 4,5% cette année. Avec une inflation qui reflue, l’indexation des salaires, les mesures prises pour alléger la facture énergétique et les créations d’emplois sur 2022-2023, le revenu disponible réel des ménages bondirait, lui, de 4,2% cette année, ajoute encore le BFP.

En termes de création d’emplois pour 2023, le Bureau du Plan prévoit une progression limitée à 38.000 personnes et un taux d’emploi qui n’augmenterait que modestement (72,3% contre 72,0% l’an dernier).