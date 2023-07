Bpost n'est pas favorable à une commission d'enquête parlementaire.

Bpost veut donner aux enquêtes en cours « toutes les chances et tout l’espace » pour aboutir, a-t-elle affirmé mardi en réponse à une demande de la N-VA.

Bpost veut donner aux enquêtes en cours au sein de l’entreprise et en justice « toutes les chances et tout l’espace », a affirmé mardi l’entreprise postale, réagissant à la demande de la N-VA, parti d’opposition au fédéral, de créer une commission d’enquête parlementaire.

La N-VA a réclamé la création d’une commission d’enquête parlementaire à la Chambre sur Bpost. Celle-ci devait examiner non seulement les concessions pour la distribution des journaux, mais aussi les conditions sociales auxquelles sont soumis les travailleurs de Bpost et les différents contrats que l’entreprise postale a conclus avec les autorités notamment. « Nous constatons que Bpost continue de fonctionner comme si de rien n’était. L’IBPT (Institut belge des services postaux et des télécommunications), le Parlement et même la ministre n’obtiennent pas de réponses aux questions qui sont posées », a déploré le député Michael Freilich.

Dans une brève réaction, Bpost a rappellé que la direction et le conseil d’administration ont toujours indiqué leur « volonté d’aller au cœur de ces différentes enquêtes et de le faire en collaboration avec les autorités compétentes, y compris le gouvernement dans le cadre de l’audit qu’il souhaite initier sur la concession pour la distribution des journaux ». Par ailleurs, la société a répété que sa direction souhaitait « développer et faire croître la société sur des bases solides« . La direction et le conseil d’administration soutiennent ainsi « l’importance d’une gestion opérationnelle correcte ». « A cette fin, Bpost renforce les processus de conformité au sein de l’entreprise et s’engage fermement dans la prévention et la formation en matière de respect des règles et de la législation. »