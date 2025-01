«La culture est un enjeu essentiel»: Elisabeth Degryse répond à Georges-Louis Bouchez

Ce week-end, Georges-Louis Bouchez a affirmé que le poste de ministre de la Culture n’avait aucune utilité au sein du gouvernement. Des propos que réfute la ministre Elisabeth Degryse.

La ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Elisabeth Degryse, est revenue, mardi, sur la polémique lancée au cours du week-end par le président du MR sur la culture. « Je ne suis pas d’accord avec M. Bouchez. La culture est un pilier essentiel de notre société », a-t-elle affirmé sur les ondes de Bel RTL.

Dans une interview accordée au Soir, samedi, Georges-Louis Bouchez a décrit son « modèle de politique idéal » sans ministre de la Culture. Selon le libéral, un tel poste n’a pas d’utilité.

Pour Elisabeth Degryse, qui est aussi ministre de la Culture, ces propos sont une « occasion d’identifier que pour nous, Les Engagés, la culture est essentielle. Je ne suis pas d’accord avec ce que M. Bouchez a dit. »

Un ministre de la Culture, « il n’y en a pas aux Etats-Unis, et la culture américaine domine le monde« , invoquait Georges-Louis Bouchez dans le Soir. Une affirmation qui manque de nuance, selon Mme Degryse. « Il faut comparer des pommes et des pommes. Il y a de grands musées à Washington qui sont financés par l’Etat fédéral américain. »

La veille, la Bruxelloise avait partagé sur les réseaux sociaux une déclaration selon laquelle « la culture ne peut pas être laissée à la seule économie de marché ». Pour l’Engagée, la culture doit bel et bien être soutenue par une ministre et une administration à travers une « gouvernance culturelle dans laquelle tous les acteurs sont impliqués ». « Il faut identifier que politiquement la culture est un enjeu essentiel. » Elle a également rejeté l’idée que les subsides culturels seraient superflus et a réaffirmé son soutien au statut d’artiste.