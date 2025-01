Georges-Louis Bouchez rappelle sa volonté de réformes lors des vœux du MR

Le président du MR Georges-Louis Bouchez a souligné dimanche à Tournai, à l’occasion du congrès d’ouverture de la tournée des voeux du MR, la nécessité de réformes structurelles dans des domaines tels que l’emploi, l’enseignement et la sécurité.

Georges-Louis Bouchez a évoqué les négociations menées pour former un gouvernement fédéral et assuré qu’il voulait un gouvernement rapidement mais pas de taxe, « parce que sinon, le gouvernement on aurait pu le faire il y a cinq mois ».

Il a rappelé ses combats, la réduction de la dette publique et la réhabilitation du travail, notamment. « Nous allons réhabiliter le travail sous toutes ses formes, avec des réformes qui visent à libérer les talents et les ambitions de chaque citoyen« .

Georges-Louis Bouchez assure que les choses avancent au niveau fédéral. « Il y a des divergences. Mais il y a aussi beaucoup de points de convergence. Il y a aussi de l’acquis qui grandit chaque jour (…). Je suis d’ailleurs certain que nous aurons l’accord de gouvernement le plus précis de ces dernières années. Et ce sera nécessaire. Parce que l’effort qui va être fait sera de près de 23 milliards d’euros entre l’assainissement et la réforme fiscale. C’est un effort qui n’a jamais été réalisé. »