D’où vient l’histoire du père Noël?

Centres commerciaux, publicités, décorations… En décembre, on ne voit plus que lui : le père Noël fait son grand retour annuel. Mais d’où vient-il ?

Ho ho ho! Un homme âgé à la barbe blanche, un manteau rouge et une hotte chargée de cadeaux, préparée à l’aide de ses lutins et elfes : l’image est reconnaissable entre mille et envahit nos écrans et commerces dès le mois de novembre.

Qui est père Noël?

Le père Noël sillonne le ciel le soir du 24 au 25 décembre pour couvrir de présents les petits (et les grands). Pour acheminer ce grand attirail, il se déplace à bord d’un traineau volant tiré par huit rennes : Tornade, Danseuse, Fringant, Furie, Comète, Cupidon, Tonnerre et Éclair. Un neuvième renne est souvent cité : Rudolph. Le « renne au nez rouge » est seulement apparu en 1939, dans un conte de Robert L. May, puis dix ans plus tard dans une chanson écrite par Johnny Marks. Selon l’histoire, il guiderait le père Noël à travers la neige, le tempête et le brouillard grâce à son fameux nez rouge.

On l’appelle aussi Santa Claus dans les pays anglophones, ou parfois Father Christmas. Chez les allemands, il est nommé Weihnachtsmann. Le nom de Santa Claus est une déformation du terme néerlandais Sinter Klaas. Si le père Noël est un personnage légendaire lié à la fête de Noël, le mythe remonte à des légendes et croyances existant par ailleurs.

Un dérivé de Saint-Nicolas

Le saint catholique Nicolas de Myre est souvent considéré comme étant la base de la légende du père Noël. Il aurait donc la même origine que notre Saint-Nicolas, « patron des écoliers », qui gâte les enfants sages en Belgique la nuit du 6 décembre. D’ailleurs la ressemblance ne s’y trompe pas : barbe blanche, vêtements rouges, cadeaux distribués… seule la mitre du grand Saint est remplacée par le célèbre bonnet rouge.

Si le père Noël est un personnage mythique, saint Nicolas a lui bel et bien existé puisqu’il était évêque de Myre, en Asie mineure (Turquie actuelle). Personnage célèbre de la chrétienté, il né en 270 après Jésus Christ et mort en martyr autour de 345. Il a été ensuite canonisé par l’Église, sa fête étant le 6 décembre dans plusieurs pays d’Europe du Nord.

Sack of Sinterklaas with gifts .Burlap bag on red background. Vintage editing.

L’influence américaine

On attribue aux Hollandais le transport de la légende de Saint-Nicolas (Sinterklaas) à la Nouvelle-Amsterdam, aujourd’hui New York. Malgré la réforme protestante qui supprima, au XVIe siècle, la fête de la Saint Nicolas, les Néerlandais ont gardé leur Sinter Klaas et sa distribution de jouets. Lorsqu’ils s’installèrent aux États-Unis, ce dernier se transforma alors en Santa Claus. La tradition de distribution de cadeaux perdura, mais la date de naissance de l’enfant Jésus fut préférée à la date initiale par les chrétiens.

La représentation du père Noël tel qu’on le connait est basée sur les images dessinées par Thomas Nast pour le Harper’s Weekly à partir de 1863. Il a lui-même trouvé l’inspiration dans le poème « A Visit from St. Nicholas » (aussi connu sous le nom de « Twas the Night Before Christmas »), publié en 1823. L’image a ensuite été précisée et diffusée largement par les publicités populaires du Père Noël, dont la Coca-Cola Company.

« Si le père Noël est rouge, c’est parce qu’il a été repris par Coca-Cola », entend-on chaque année. Il est vrai que le barbu est tête d’affiche des publicités très coûteuses de la marque, et de son fameux camion qui sillonne les rues au moment des fêtes.

Publicité Coca-Cola en 1997

Coca-Cola dévoue une bonne partie de son budget marketing pour que l’imaginaire collectif continue à lui associer le père Noël. L’hiver étant moins propice à sa consommation, la firme s’est arrangée pour s’apporter le soutien de ce personnage. Depuis, dessins et affiches le représentent en train de boire le soda pour reprendre des forces pendant sa tournée. La première apparition du « Père Noël Coca‑Cola » dans une publicité date de 1931. Il devient alors l’ambassadeur non-officiel de la boisson.

Pôle Nord, Laponie… Où habite-t-il ?

Le domicile supposé du « petit papa Noël » est assez controversé. Selon les Norvégiens, il habite à Drøbak, à 50 km au sud d’Oslo. Pour les Suédois, c’est à Gesunda, au nord-ouest de Stockholm, et pour les Danois au Groenland. Les Américains considèrent qu’il habite au pôle Nord. En 1927, les Finlandais ont décrété qu’il ne pouvait pas y vivre, car il lui fallait nourrir ses rennes. Sa « résidence officielle » se situe ainsi près de la ville de Rovaniemi au Village du Père Noël.