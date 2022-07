Les expressions et les métaphores animalières comme « donner sa langue au chat » ont toujours existé dans la langue française. Leurs origines sont parfois troubles, mais elles ont souvent bien des choses à apprendre sur notre histoire.

Les expressions mettant en scène des animaux étoffent, depuis toujours, la langue française. D’abord car, depuis qu’il existe, l’humain vit au contact d’animaux. Ceux-ci lui ont donc servi de source d’inspiration pour illustrer ses propos, comme bien d’autres choses dans son entourage. Tantôt de manière évidente, tantôt de manière plus alambiquée, avec des expressions dont le cheminement a été long et valloné. Quid de « donner sa langue au chat »?

Signification : avouer son ignorance pour obtenir la réponse à une devinette ou une question posée.

Au XVIIème siècle, l’épistolaire Madame de Sévigné employait pour la première fois la locution « jeter sa langue aux chiens » dans ses lettres. Par tradition, on jetait les restes de nourriture aux chiens. Cela signifiait donc qu’on abandonne l’organe de la parole devenu inutile, sans valeur.

Au XIXe siècle, le verbe « jeter » fut remplacé par « donner » et le chien par un chat. Avant tout pour lisser l’expression initiale, portant une connotation plus négative. Mais le recours au chat apporte une dimension supplémentaire : le secret. Comme l’écrit George Sand dans La Petite Fadette, « mettre quelque chose dans l’oreille du chat », c’est oublier. Comme le chat n’a pas l’usage de la parole, on peut lui confier quelque chose qu’il n’ira pas répéter. « Donner sa langue au chat » pourrait donc être à la fois « renoncer à la parole » à défaut de pouvoir répondre à une devinette, et « la confier au chat » pour être sûr qu’il la gardera.