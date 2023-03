Fermeture du Fuse : les restrictions imposées à l’établissement sont annulées

Le Collège de l’environnement a annulé le 6 mars la décision de Bruxelles Environnement de réduire le délai d’exploitation du Fuse de 3 à 2 ans en acceptant des dépassements temporaires des normes de bruit et en fixant des horaires plus stricts, annonce mardi l’administration bruxelloise. « Cela nous ramène à la situation de départ » et au permis d’environnement initial qui permet au Fuse de fonctionner normalement, précise Bruxelles Environnement.

Le Collège estime que Bruxelles Environnement a modifié les conditions du permis d’environnement alors qu’il s’agit de la compétence de la ville de Bruxelles. Les seules possibilités étaient de décider d’une fermeture partielle ou totale, considère-t-il.

Bruxelles Environnement indique que le Fuse peut continuer à exploiter l’établissement sur base du permis d’environnement initial mais qu’il est quand même tenu de respecter les normes de bruit (les arrêtés bruit du voisinage, des installations classées et son amplifié).

La question des nuisances sonores

Début janvier, le Fuse avait annoncé fermer avec effet immédiat après un arrêté de Bruxelles Environnement stipulant que le niveau sonore ne pouvait excéder 95dB et que le club devait fermer ses portes à 2h du matin. Cette décision faisait suite à un litige avec un voisin qui avait acheté une maison attenante et se plaignait de nuisances sonores.

L’établissement avait fait appel de la décision et, le 25 janvier, Bruxelles Environnement avait annoncé revoir les conditions imposées au Fuse qui avait proposé de déménager endéans les deux ans. Ces conditions prévoyaient, pendant deux ans, une tolérance des niveaux de bruit en fonction des heures et de la fréquentation, une diffusion de son amplifié limitée au rez-de-chaussée et au premier étage ainsi que l’ouverture jusqu’à 7h du matin deux jours par semaine, avec un maximum de 90 événements par an.

Selon Bruxelles Environnement, cette révision des conditions d’exploitation annulait de facto les précédentes restrictions.