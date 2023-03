Delhaize : « Plus de 200 candidats-repreneurs se sont déjà manifestés »

Près de 200 acheteurs potentiels se sont déjà manifestés pour l’un des 128 magasins dont Delhaize veut se séparer, affirme Roel Dekelver, porte-parole de Delhaize.

Ce qui, d’après une communication interne de Delhaize, concernait plus de 150 candidats, tant des entrepreneurs que des collaborateurs internes et des candidats externes. Ce chiffre pourrait entre-temps être revu à la hausse, selon Dekelver. « Cela prouve qu’il y a suffisamment d’intérêt », déclare le porte-parole. Il s’agit de candidatures spontanées. « Nous n’avons pas encore entamé la procédure », assure M. Dekelver.

Certains magasins sont peut-être plus recherchés que d’autres, mais la direction reste persuadée qu’elle trouvera un repreneur pour chacune des 128 succursales. Le porte-parole n’est pas en mesure de dire quand la procédure de corporatisation sera formellement lancée. « De toute façon, nous donnons la priorité aux consultations internes. Des réunions avec les syndicats sont encore prévues les 21 et 28 mars.

L’agitation sociale provoquée par l’annonce de la scission de tous les magasins Delhaize n’est pas terminée non plus. Aujourd’hui jeudi, 83 magasins n’étaient toujours pas accessibles. Les actions se poursuivent depuis plus d’une semaine. Le personnel craint que l’acquéreur ne soit pas en mesure de maintenir les salaires et les conditions de travail actuels.