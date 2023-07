Valérie Glatigny, ministre de l’Enseignement supérieur, démissionne

La ministre francophone de l’Enseignement supérieur Valérie Glatigny (MR) présentera jeudi sa démission afin de subir prochainement une intervention médicale, annonce-t-elle jeudi dans un communiqué. Son successeur sera connu vendredi.

Aujourd’hui, après quatre années de mandat, je quitte mes fonctions pour subir prochainement une intervention médicale. Celle-ci exigera un temps de repos qui est incompatible avec la gestion de mes neuf compétences », déclare la ministre libérale.

Elle présentera sa démission au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles jeudi, en concertation avec son parti, dit-elle. « Je pars avec un sentiment de sérénité: nous pouvons compter sur un réseau de personnes talentueuses et je sais que la relève sera assurée. Je me tiens à disposition pour faciliter le passage de flambeau », ajoute Valérie Glatigny.

La ministre quitte son poste alors que plusieurs réformes parmi ses compétences « ont été réalisées, ou sont en bonne voie ». « En dépit de la crise sanitaire et des autres crises qui ont émaillé mon mandat, j’ai fait de mon mieux pour imprimer un message d’excellence, d’égalité des chances et de bonne gestion de l’argent public. »

Le MR organise une conférence de presse vendredi à 10h en présence de Valérie Glatigny et du nouveau ministre, a annoncé le parti. Dans une réaction, le président du MR Georges-Louis Bouchez remercie Mme Glatigny pour son « excellent travail« , notamment l’augmentation du nombre de numéros Inami. « Valérie aura une place de choix sur nos listes en 2024 et sera un atout majeur du MR« , assure-t-il.

Le ministre-président du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet a également salué sur Twitter le travail de la ministre et lui a témoigné de son respect.

