Vacances en voiture : les pièges à éviter et les travaux de l’été (carte)

L’été est souvent propice aux travaux, de quoi vous faire perdre beaucoup de temps lors du départ en vacances. Pour mieux s’y retrouver, Le Vif a listé les principaux points qui risquent de poser problème.

D’après Touring, 69% des Belges partent en vacances en voiture. Vous serez donc nombreux à prendre la route dans les prochaines semaines. Ce week-end s’annonce même particulièrement chargé puisqu’il marque le début des congés du bâtiment et des vacances scolaires dans de nombreuses régions.

Quand partir ?

En Belgique, la circulation sera particulièrement dense vendredi après-midi et samedi matin, selon Touring. L’organisation prévoit des embouteillages en direction de la côte, sur la E411 vers les Ardennes et sur la E19 et la E17 en direction de Paris. La circulation sera également très dense toute la journée de vendredi sur le ring de Bruxelles et dans les environs d’Anvers et Liège.

A l’étranger, toujours selon Touring, la circulation risque d’être difficile dès ce vendredi 8 juillet avec quelques ralentissements dans la plupart des régions d’Europe. Le samedi 9 juillet est même classé rouge en direction de la France et du Sud en particulier. L’organisation conseille donc de partir le samedi après-midi, ou, encore mieux, le dimanche qui est lui classé vert à l’exception de quelques régions. Plus de détails sont à trouver ici pour la France, la Suisse, l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne ou encore l’Italie.

Les chantiers de l’été

Pour éviter de se retrouver coincé bêtement dans un embouteillage avant même d’avoir franchi la frontière, Le Vif a listé les principaux travaux de cet été en Belgique.

Wallonie

Voici les principaux travaux qui démarrent ou se prolongent durant l’été.

Liège

La liaison E25/E40-A602 va connaître une réhabilitation durable. Un chantier de grande ampleur qui va nécessiter la fermeture d’une partie de cet axe stratégique durant 7 semaines et la déviation du trafic de transit par les autoroutes E42/A15 et E411/A4. Concrètement: du 4 juillet au 23 août prochains, toute une partie de la liaison sera fermée à la circulation. Cette fermeture concerne les deux sens, entre l’échangeur nº38 « Angleur/Grosses Battes/Belle-Ile » et l’échangeur nº37 « Val Benoit/Seraing/Marche ». A noter : il sera toujours possible, pour le trafic local, de continuer à emprunter le tunnel de Cointe, en rive gauche de la Meuse, avec une seule voie disponible en direction du Luxembourg pour des raisons de sécurité (puisque situé en zone d’approche de la sortie « Val Benoit »).

Le pont 77 surplombant l’autoroute E40/A3 à hauteur de Rosoux-Crenwick/Berloz va être désamianté. Les travaux se dérouleront du 7 août au 19 octobre. Concrètement: sur une zone localisée à proximité du pont concerné, deux bandes de circulation restent maintenues dans chaque sens avec une vitesse limitée à 70 km/h. Attention, on annonce des contrôles fréquents.

Toujours à Liège, la transformation de l’E25/A25 en boulevard urbain entre le pont-barrage de Monsin et le pont Atlas va se poursuivre durant l’été. Ce vaste chantier qui concerne un tronçon de 2 km et modifie l’un des axes d’entrée de la Ville de Liège depuis le 15 mars va aussi à permettre l’accès à la zone multimodale de Bressoux et créer un point d’accès vers le futur dépôt du tram, le parking P+R, Liège Expo. Concrètement : « la philosophie générale » est de maintenir pendant le chantier 2 voies par sens avec une vitesse maximale limitée à 50 km/h. A noter que la sortie n°7 « Coronmeuse » vers le pont Atlas sera fermée durant l’entièreté du mois d’août prochain. Une déviation sera mise en place via la sortie précédente n°6 « Jupille ». L’accès au port l’île Monsin ne sera pas impacté pendant la durée des travaux.

Un autre chantier de cette province qui continue cet été est le chantier de réaménagement de l’échangeur nº3 « Bierset » sur l’E42/A15. On notera cependant que cela n’aura pas d’impact sur la circulation sur l’autoroute, mais bien sur certains accès et certaines sorties. Concrètement : les usagers circulant sur l’E42/A15 en direction de Liège ne peuvent pas emprunter la sortie n°3 « Bierset » et sont invités à emprunter la sortie n°4 « Flémalle » ou à poursuivre sur l’E42/A15 jusqu’à la sortie suivante n°2 « A604 – Seraing – Grâce-Hollogne ». Les travaux sont prévus jusque Mars 2023.

Hainaut

Sur l’E42/A15 en direction de Mons, entre le viaduc de Viesville et l’échangeur nº17 « Courcelles/Gouy » aura lieu une « réhabilitation des revêtements des voies ». Concrètement : ces travaux modifient les conditions de circulation dans les deux sens, la vitesse maximale y est limitée à 70 km/h et pour les usagers se dirigeant vers Mons, la sortie n°17 « Courcelles/Gouy » n’est pas accessible.

L’échangeur de Familleureux (qui supporte l’autoroute E19/A7 et surplombe l’A501) va dans un premier temps subir des travaux préparatoires, avant les vrais travaux qui démarreront eux le 8 août prochain et jusqu’au premier semestre 2023. Concrètement : la circulation est localement maintenue sur 2 voies, mais déviée (en bande d’arrêt d’urgence et en voie de droite). La vitesse maximale est réduite sur la zone à 70 km/h.

Enfin les travaux de réhabilitation entre Gosselies et Petit-Roeulx, sur l’E420/A54, en direction de Nivelles, se poursuivent. Concrètement : sur le pont Conti situé sur ce tronçon la circulation y est maintenue sur deux bandes, mais déviée et limitée à 70km/h, sauf du 19 juin jusqu’au 15 juillet, ou une bande est soustraite à la circulation.

A Estinnes et à Binche, l’aménagement du giratoire de l’Octroi de Bray (soit l’intersection formée par la Route de Mons et la N27/Avenue Léopold III) sur la N90 devrait lui être finalisé. Concrètement : une bande reste maintenue par sens sur la N90. La vitesse maximale est limitée sur la zone de chantier à 30 km/h.

Luxembourg / Ardenne

A Ochamps et à Recogne, des travaux de réfection des revêtements de la N40/rue de Libin auront lieu à partir du 4 juillet. À Etalle, les revêtements seront également rafraîchis sur la N83/rue du Moulin jusqu’au 8 juillet. Le vendredi 8 juillet, la circulation sera impossible dans les deux sens.

En Ardenne, le pont situé à la Baraque de Fraiture, qui supporte la N30 et surplombe l’autoroute E25/A26, va lui aussi se poursuivre jusqu’au 15 octobre. Concrètement: la circulation sur le pont supportant la N30 à hauteur de Baraque de Fraiture est régulée par des feux de signalisation. Sur l’E25/A25, pendant certaines phases de travaux, la circulation est localement réduite à une voie dans chaque sens.

Le chantier de réhabilitation de la rue de Neufchâteau (N40) à Arlon va lui aussi se poursuivre jusqu’à la fin de l’année 2022. Concrètement : pendant tout le chantier une voie de circulation est maintenue dans un seul sens, depuis le rond-point Drayton jusqu’à la rue Scheuer et la vitesse est limitée à 30 km/h. Les travaux seront cependant interrompus du 25 juillet au 4 août 2022. Pendant cette pause, la circulation devrait être rétablie dans les 2 sens.

Brabant wallon

Le chantier d’un nouvel échangeur sur la N25 à hauteur de Mont-Saint-Guibert qui est déjà en cours depuis le 19 avril va lui aussi se poursuivre jusqu’à la fin du mois d’août. Concrètement : la circulation est réduite à une bande en direction de Corroy-le-Grand (largeur réduite à 3,2 mètres) et la circulation vers Corroy-le-Grand est impossible pour les véhicules de plus de 4,10 mètres de hauteur. L’accès à la N25 depuis la rue des Trois Burettes en provenance de Mont-Saint-Guibert en direction de Corroy-le-Grand est également fermé à la circulation.

Fin de dix gros chantiers L’été apporte aussi quelques bonnes nouvelles puisqu’il marque la fin de dix gros chantiers comme la libération des voies à Wanze, ou la réhabilitation du premier pont du viaduc de Huccorgne (E42/A15) prévue pour la fin du mois de juillet ou encore à Enghien l’échangeur n°25 de l’E429/A8 qui depuis début juillet a vu les voies en direction de Tournai être complètement libérées.

Et les autres villes Wallonnes ?

Les travaux signalés ci-dessus concernent les voiries gérées par la SOFICO qui a sous sa tutelle les grands axes et autoroutes, soit plus de 2.700 kilomètres de routes, dont 900 kilomètres d’autoroutes, 1.400 kilomètres de routes nationales et 400 kilomètres d’échangeurs. Elle ne reprend donc pas d’éventuels travaux locaux réalisés sur les voiries communales, par exemple.

Ainsi, à Charleroi, les travaux de rénovation des espaces publics vont entrer dans une nouvelle phase importante à compter de cet été. Ainsi les fermetures de la place Charles II et de la place du Manège sont programmées à partir du 1er août. C’est toute la place qui va être fermée à la circulation pour poursuivre sa rénovation complète. Le parking ne sera plus possible à la place du Manège à partir du 1er août. L’axe de circulation à double sens rue du Beffroi/Manège/Chavanne est lui temporairement maintenu. La rue Neuve, fermée actuellement entre le Boulevard Janson et la rue du Laboratoire, sera à son tour totalement fermée jusqu’à la place Charles II, aussi à partir du 1er août. Toutes les informations sont à trouver dans « La Gazette de Chantier ».

Contactées par nos soins, les autres plus grandes villes wallonnes ne devraient pas réaliser de nouveaux grands travaux cet été, outre ceux déjà signalés. A Liège, seuls les travaux concernant le tram pourraient éventuellement susciter quelques embarras supplémentaires.

La liste des différents travaux en cours dans ces villes sont à trouver en cliquant sur les liens suivants: Les travaux prévus à Liège Les travaux prévus à Charleroi Les travaux prévus à Namur Les travaux prévus à Mons Les travaux prévus à La Louvière

A Bruxelles

Bruxelles Mobilité va profiter des mois d’été plus calmes pour réaliser d’importants travaux. Voici les principaux :

Sur le ring extérieur à hauteur d’Erasme.

Le ring extérieur sera asphalté entre les kms 54,45 et 55,50. Les travaux sur les bandes de gauche auront lieu du vendredi 8 juillet à 21h00 au samedi 9 juillet à 12h00, et sur les bandes de droite du samedi 9 juillet à 21h00 au dimanche 10 juillet à 12h00. Concrètement : une bande restera disponible à tout moment, mais la circulation risque d’être fortement perturbée.

Après les travaux d’asphaltage, Bruxelles Mobilité rénovera un joint de dilatation sur le viaduc 25 du Ring, qui passe au-dessus de la chaussée de Lennik, et est situé au point km 55,50. Ces travaux débuteront le 11 juillet et dureront six semaines. Concrètement : cette deuxième phase aura un impact dès cette date sur la E19 en direction de Mons et Charleroi, puisque la circulation s’effectuera sur deux bandes. Les sorties 16 Leeuw-Saint-Pierre et 17 Bruxelles-centre resteront néanmoins accessibles. Pour accéder au R0/E19 depuis Erasme en direction de Leeuw-Saint-Pierre, une déviation sera mise en place via l’avenue Olympique et l’avenue Leemans à partir du rond-point Henri Simon. L’accès à l’autoroute en direction de Charleroi restera praticable.

Les deux voies de droite de l’E40 en direction de Louvain. Du 13 au 15 août, elles seront asphaltées entre le point kilométrique 1,2 et la sortie Evere-Woluwe. Concrètement : direction Louvain, le tunnel Reyers-Montgomery sera fermé et le trafic dévié via la place Meiser.

Ring intérieur à Groenendaal. Les travaux pour prolonger la rampe d’accès ont débuté le 4 juillet et vont se poursuivre tout l’été. Concrètement : il n’y aura qu’une voie pour accéder au Ring. Cela devrait provoquer quelques embarras de circulation, mais pas au point de bloquer l’ensemble de Bruxelles.

À noter: Des travaux d’asphaltage sont aussi prévus sur la place Jamblinne de Meux et l’avenue Plasky à Schaerbeek (la circulation sera fermée et le stationnement interdit du 8 au 15 août), le rond-point de la rue de Stalle (il sera fermé du 20 août au soir jusqu’au matin du 22 août), l’avenue Marius Renard, le boulevard de l’Exposition universelle (interruption de la circulation entre l’avenue de Laeken et l’avenue Louis de Brouckère entre le 22 et le 28 août) ou encore la drève Saint-Hubert (fermeture entre la chaussée de Waterloo et la drève de Lorraine du 15 au 25 août). Des rétrécissements de bandes sont aussi à prévoir sur l’avenue Louise, la chaussée de Waterloo, la chaussée de Wavre, la chaussée de Vleurgat et l’avenue de Tervueren.

En Flandre

Sur la E40 à Erpe-Mere en direction de la côte. Le remplacement des ponts sur la voie ferrée et la Merestraat commencera à partir du 8 août. Concrètement: cela pourrait provoquer quelques ralentissements vers la Côte puisque la circulation sera ramenée à deux voies rétrécies.

La jonction de la R8 avec l’A19 (Courtrai). Concrètement: la R8 sera réservée au trafic local dans les deux sens. Le trafic de transit sera lui dévié via la E17 et la E403. De quoi certainement provoquer des embouteillages au niveau de l’échangeur d’Aalbeke (jonction E17 avec E403) déjà saturé.

Sur la E403 entre Ledegem et Izegem. Concrètement : à partir du 8 août, des travaux limiteront la E403 à deux voies rétrécies dans les deux sens, causant les désagréments nécessaires.

Sur la E40 à Bertem des murs antibruit vont être placés à partir du mois d’août. Concrètement : cela devrait provoquer de sérieux embarras de circulation, notamment pour le trafic venant de Liège sur la E40 en direction de Bruxelles. Les automobilistes n’auront accès qu’à une seule voie et devront traverser le terre-plein central. Le trafic en provenance de Bruxelles en direction de Liège et Lummen (E314) devrait lui aussi connaître quelques ralentissements, notamment à l’heure de pointe du soir.

Du 5 août au 18 août, des travaux seront effectués sur l’A12 au niveau du viaduc de Wilrijk et de l’Atomiumlaan. Concrètement : Pendant la semaine, une voie sera disponible sur le viaduc et pendant le week-end, il y aura des travaux d’asphaltage sur l’Atomiumlaan, ce qui signifie que l’A12 sera fermée et que le trafic sera dirigé via la Boomse Steenweg. Cela entraînera quelques perturbations, sans plus.

L’ensemble des travaux sur les routes flamandes est à retrouver ici.