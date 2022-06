34.640 accidents de la route en Belgique en 2021. Un chiffre logiquement plus élevé qu’en 2020 (+14,5%) mais qui reste influencé par la limitation des déplacements en début d’année.

En 2021, on a dénombré 34.640 accidents de la route faisant au total 42.566 victimes (soit deux fois la capacité du stade d’Anderlecht), dont 38.952 blessés légers, 3.098 blessés graves et 516 personnes ayant perdu la vie dans les 30 jours suivant l’accident. C’est ce qu’il ressort des derniers chiffres sur les accidents de la circulation publiés par Statbel, l’office belge de statistique ce lundi. Les petits accrochages ne sont pas comptabilisés dans ces chiffres mais uniquement les accidents qui ont occasionné des dommages corporels. Le Vif a analysé ces chiffres commune par commune et voici ce qu’il en ressort.

Mieux qu’en 2019, mais…

Les chiffres des accidents (-8,2%) et des victimes (-11,0%) sont moins élevés qu’en 2019. Cela peut encore s’expliquer par la crise sanitaire. Souvenez-vous, début 2021, c’était encore code rouge, tests à tout va, télétravail obligatoire et limitation des déplacements. La vie a désormais repris son cours et selon le baromètre de la sécurité routière de l’Institut Vias qui a analysé les accidents sur les trois premiers mois de 2022, le nombre d’accidents serait désormais similaire à celui d’avant la pandémie. Le nombre de tués sur les routes aurait augmenté de 50% par rapport à cette même période en 2021. Le nombre de décès étant particulièrement élevés en province de Namur.

Plus d’accidents dans le Hainaut

En Wallonie, la province du Hainaut reste celle qui comptabilise le plus grand nombre d’accidents et de victimes de la route. Du côté des communes, c’est à Liège que les accidents sont les plus fréquents (806 en 2021). Toutes les communes ont connu des accidents l’an dernier. Atter (2), Honnelles (3) et Hélécine (4) en ont connu le moins.

La Ville de Bruxelles, nettement au-dessus

A Bruxelles, la carte est très marquée par le nombre d’accidents dans la Ville de Bruxelles, bien plus nombreux que dans les communes avoisinantes. Les accidents sont plus de deux fois plus élevés que ceux de la ville de Charleroi. Comment l’expliquer ? Plusieurs axes majeurs de pénétration ainsi que de nombreux tunnels sont situés sur le territoire de la commune et constituent l'une des explications.