Trois universités belges parmi les 200 meilleures du monde

La KU Leuven, l’UGent et l’UCLouvain figurent dans les 200 meilleures universités aux mondes, ressort-il du QS world university ranking », un classement annuel des 1.300 meilleures universités du monde dévoilé mercredi par le bureau anglais d’analyse de l’éducation supérieure, Quacquarelli Symonds (QS). Parmi les neuf établissements belges présents dans le classement, seul un progresse par rapport à la précédente mouture.

Classée 76e, la KULeuven régresse de six places par rapport à l’année précédente mais reste la meilleure université belge. L’UGent et l’UCLouvain ferment le top 3 belge à la 143e (-2) et la 195e (-7) position respectivement. L’ULB (210), la VUB (251), l’UAntwerpen (280) et l’UHasselt (449) se classent également parmi les 500 premiers, alors que l’ULiège quitte cette catégorie pour s’établir entre les places 521et 530 rejoignant ainsi l’UMons (entre 701 et 750).

L’UHasselt est la seule université belge à avoir gagné des places par rapport au classement précédent en passant de la position 471 à 449.

Au niveau mondial, ce sont les universités anglaises et états-uniennes qui trustent le haut de la liste avec le Massachusetts Institute of Technology (MIT), premier depuis onze ans, l’Université de Cambridge en deuxième position et celles de Standford à la troisième place.

Pour réaliser ce classement, QS s’est basé sur six critères: la réputation de l’établissement auprès des universitaires, sa réputation auprès des gens qui emploient les diplômés, le nombre de citations reçues par les articles de recherche publiés par les différentes facultés, le nombre d’étudiants par faculté, le nombre de facultés à l’étranger et le nombre d’étudiants étrangers dans chaque université.

Ce genre de classement doit cependant être relativisé, car il en existe plusieurs, réalisés par différents organismes qui utilisent tous des critères différents pour des résultats qui le sont tout autant.