Trois centres de ski accessibles, des milliers de visiteurs attendus dans les Fagnes

Trois centres de sports d’hiver sont à nouveau accessibles dans les Fagnes dimanche, après avoir ouvert leurs portes pour la première fois de la saison samedi, de façon inhabituelle pour un début de mois de décembre. Il s’agit de ceux d’Ovifat sur le territoire de la commune de Waimes, de la Baraque Michel à Jalhay et d’Herzebösch à Bütgenbach.

A la Baraque Michel, toutes les pistes de ski de fond (5 km, 6 km, 7 km) sont ouvertes, mais non tracées. Du côté de Bütgenbach, seules les pistes de 2 km et de 5 km sont accessibles. A Ovifat, entre 15 et 20 cm de poudreuse recouvrent les pistes grâce à l’usage d’un canon à neige, ce qui permet la pratique du ski alpin sur les pistes bleue et verte. La piste de luge est, elle aussi accessible et praticable, malgré une qualité moyenne de la neige. Des milliers de visiteurs et de promeneurs désireux de profiter du paysage sont également attendus sur les hauteurs du pays. Selon l’Institut royal météorologique, les maxima se situeront entre 0 et -2 degrés dimanche et de belles éclaircies seront constatées.