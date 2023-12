Trafic aérien et ferroviaire à l’arrêt, embouteillages monstres, coupures de courant : plusieurs pays d’Europe frappés par les conditions hivernales extrêmes (en images) 

Prolongation de l’alerte jaune aux conditions glissantes en Belgique

Dans notre pays, les conditions ne sont pas si extrêmes et les prévisions pour les prochains jours n’en annoncent pas non plus. L’Institut royal météorologique (IRM) prolonge cependant son alerte jaune aux conditions glissantes jusqu’à lundi matin pour une partie du territoire. L’avertissement, initialement prévu jusqu’à dimanche soir, est également étendu aux provinces de Namur et du Luxembourg.

Lire aussi | Trois centres de ski accessibles et des milliers de visiteurs attendus dans les Fagnes

L’alerte sera ainsi valable jusqu’à lundi dans la matinée pour toute la Wallonie, à l’exception du Brabant wallon, ainsi qu’à la Côte et en Flandre occidentale. Pour le reste du territoire, l’avertissement prendra fin en début de nuit dimanche. Les gelées seront généralisées alors qu’une perturbation arrivera par l’ouest au cours de la matinée de dimanche. Il s’agira de chutes de neige (1 à 3 cm) se transformant en pluie, avec un risque de verglas. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, les éclaircies laisseront la place à un ciel plus nuageux l’après-midi, mais le risque de précipitations hivernales sera nettement plus réduit. Tard dans la nuit de dimanche à lundi, une nouvelle perturbation arrivera depuis la France. Il faudra se méfier d’un nouveau risque de précipitations verglaçantes dans l’ouest. Le long de la frontière française, quelques faibles chutes de neige seront déjà possibles. Lundi en cours d’avant-midi, les précipitations neigeuses se transformeront en pluie, excepté sur l’Ardenne où la neige persistera un peu plus longtemps.