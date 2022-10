Tihange 3 ne va pas redémarrer le 15 octobre

Le réacteur nucléaire de Tihange 3 ne pourra pas redémarrer le 15 octobre comme prévu. L’opérateur Engie table désormais sur le 21 octobre, a-t-il confirmé mardi.

Engie a besoin de plus de temps pour effectuer certaines interventions techniques, selon une porte-parole de la société. L’analyse de la cause technique de la panne est en cours. Le réacteur s’est arrêté de fonctionner soudainement le 3 octobre en raison d’une chute de pression dans l’un des générateurs de vapeur, selon Engie. Tihange 3 est l’un des trois réacteurs de Belgique d’une capacité de plus de 1.000 mégawatts.